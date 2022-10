El entrenador del Hércules, Ángel Rodríguez, afirmó este jueves, en rueda de prensa, que todos los equipos de la categoría, independientemente de su posición en la tabla, son complicados si no se les trata «de tú a tú», en alusión al encuentro de la próxima jornada ante el Ebro, antepenúltimo clasificado. «El equipo ha trabajado bien durante la semana intentando corregir errores y sobre todo del gol encajado en Teruel que nos ha hecho reflexionar y saber que no podemos conceder absolutamente nada. Hay que entender que si concedes algo así tan grosero al final lo acabas pagando», señaló el técnico del Hércules. «Somos un equipo que si no cometemos ese tipo de errores vamos a estar siempre muy cerca de la victoria o por lo menos de no perder», añadió.

«El Ebro es un equipo con mucha necesidad por la clasificación que juega diferente en casa que fuera. Todos los equipos son complicados si no los tratas de tú a tú», reiteró el leonés, quien confió en que su equipo no pierda la «humildad e intensidad» en el partido del sábado (Rico Pérez, 19 horas). «Si pensamos que vamos a ganar porque tenemos una historia detrás estamos muy equivocados, ellos manejan bien las contras. Es un equipo al que respeto muchísimo. Si no lo hiciera estaría faltando a mi profesionalidad y a la competición en sí», afirmó el técnico blanquiazul.

Rodríguez afirmó que ve a su equipo motivado tras sufrir la pasada jornada la primera derrota del curso y con ganas de «volver a jugar para volver a ganar».

«Hemos aprendido que no podemos conceder nada porque lo acabamos pagando. Si no cometemos errores estaremos muy cerca de ganar», dijo el entrenador, quien desveló que ha visto un comportamiento «distinto» en sus jugadores «desde que subieron al autobús para volver a Alicante». «Fue una vuelta silenciosa, dolida, una vuelta en la que todos pensaron en lo que había pasado», dijo. «Lo que ha cambiado es la necesidad imperiosa de volver a jugar para volver a ganar y se ha visto una semana de trabajo muy intensa que me ha gustado mucho por el carácter de los jugadores, los piques que hay en cada partidillo, en cada posesión, por mostrar a su compañero de puesto que quiere jugar. Esa competitividad es la que nos tiene que alimentar para jugar los partidos», significó el técnico del Hércules tras el entrenamiento.

«Han hecho examen de conciencia. El grupo le ha dado una vuelta más de tuerca», señaló el entrenador, quien aseguró que la primera derrota no le ha devuelto los pies al suelo «porque yo los he tenido ahí siempre».

«Los que no los tenían son los que habrán notado la diferencia. Esto es fútbol y se mueve por muchas emociones, no solo las tuyas, sino también las de la afición y los medios», argumentó. «Al final estamos empezando, el equipo va a ir jugando mejor, va a tener momentos buenos y momentos menos buenos, el equipo se tiene que acostumbrar a ganar, a ser un equipo serio y fiable. Debemos centrarnos solo en ganar, el resto lo dejo para el entorno.

Hemos aprendido que no podemos conceder nada en los partidos porque lo acabamos pagando

Ángel Rodríguez señaló que el Hércules debe centrarse en «mejorar» y deseó que el equipo se muestre «fiable, vertical y con ansias de ganar». El técnico reconoció que partido del sábado tiene clara tanta la convocatoria como el once inicial: «Lo tengo claro todo, lo que hace falta es que nos mostremos como lo hemos hecho en casa siempre, un equipo que cuando pierde un balón intenta recuperarlo rápido».

El preparador del Hércules recordó la dificultad de jugar ante equipos que se cierran mucho detrás. «Los espacios se reducen. Lo hemos visto en los dos partidos que hemos jugado en casa contra defensa de cinco. Así no es tan fácil, los resultados han sido muy ajustados pero aún así hemos tenido muchas ocasiones», explicó Ángel Rodríguez.

He visto un comportamiento distinto a la plantilla desde que subió al autobús para volver

Felipe y Nico aguardarán una semana más

Ángel Rodríguez, técnico del Hércules, dejó entrever que Felipe Chacartegui y Nico Espinosa no estarán en la convocatoria del encuentro de este sábado pese a que ya están prácticamente recuperados de sus lesiones. «Felipe y Nico están en su fase final de su recuperación y valoraremos si es necesario llevarles o mejor darles descanso», señaló el técnico. «Estamos empezando y provocar que puedan volver a jugar puede hacer que haya un contratiempo y luego y llevarnos las manos a la cabeza. Para esto soy bastante frío y si tengo que dar una semana más de descanso la doy. Al final todos los jugadores son importantes cuando los tienes pero cuando no los tienes también los echas en falta. Es mejor echarlos en falta una semana que no un mes», dejó claro el entrenador del Hércules sobre Felipe y Nico.