Entre otras cosas importantes, ayer se comprobó que al entrenador del Hércules no le gusta perder. Nada. Nunca. Contra nadie. Ángel Rodríguez no ocultó su enfado al final del choque que deja a su equipo a cinco puntos de la cabeza en la quinta jornada de Liga. «No me voy molesto por no haber conseguido el liderato, me voy molesto porque no podemos perder partidos así. Si queremos estar arriba, no podemos perder de esta manera. No se puede perder un partido en el que no pasa nada. No se puede perder un partido que está muerto», lamenta contrariado el preparador leonés.

«En la primera parte creo que hemos estado bien con el balón, pero sin presencia en el área. Nos ha faltado fuerza, pero un partido muerto no se puede perder», insiste el técnico blanquiazul, al que le cuesta entender lo ocurrido sobre el césped natural de Pinilla, en perfecto estado de revista. «En estos campos no puedes dejar que se te escape un partido en el que no está pasando nada. Hemos hecho cuarenta mil cosas para tratar de reaccionar, pero cuando el Teruel, con el marcador a su favor, se ha metido atrás, ya ha sido imposible», valora. «Hemos hecho cuarenta mil variaciones para reaccionar, pero cuando el Teruel se ha echado atrás ha sido imposible» «No se puede conceder un gol así, de esa manera, es un error muy grave que te cuesta un partido. Los equipos que penalizan este tipo de fallos son los que al final están arriba. Hemos regalado un gol, tenemos que aceptarlo porque ha sido así. Queda mucho todavía, pero ahora no pienso en eso, me acuerdo de lo que hemos hecho mal», advierte Ángel Rodríguez sin rebajar el nivel de autocrítica. Con respecto al tanto anulado a Harper por un supuesto fuera de juego, el ex ayudante de Paco Herrera fue sincero: «No lo he visto, es imposible que diga nada al respecto». «Ahora, el vestuario está en silencio. Pero volverse a casa sin el liderato no es lo triste, perder es lo que nos apena», subraya el técnico del Hércules. «Para estar arriba no puedes perder partidos así, de esta manera, no puedes regalar goles en un partido que está muerto» «Tenemos mucho margen de mejora. La euforia es de puertas para afuera, nosotros, dentro, sabemos dónde estamos y todo lo que nos queda por hacer si queremos lograr nuestro objetivo. Todavía estamos empezando. ¿Quién sabe dónde acabará el Teruel al final de temporada?», se cuestionó en alto el preparador castellano, cansado de escuchar preguntas sobre el buen momento de forma de su rival. «Esto no ha hecho más que comenzar».