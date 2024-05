Coscia: «El Hércules se veía superior a cualquier rival tras el gol de Nolan»

Agustín Coscia fue el gran protagonista del ascenso con su cabezazo ante el Lleida que desató la locura en el Rico Pérez. El delantero argentino reconoce que todavía no ha podido ver tranquilamente las imágenes: «Con todos los festejos todavía no he podido ver el gol. La gente me lo está enviando pero aún no he tenido ni tiempo para relajarme y verlo».

«Fue una alegría enorme, nos hicieron el empate diez minutos antes y lo que queríamos era marcar porque sabíamos que el Europa iba a ganar. No se puede describir lo que sentí cuando marqué y vi la gente volverse loca en la grada», recuerda Coscia. «Vi al equipo tranquilo y confiado, hicimos un partido excelente. Solo fallamos en el gol de ellos y después el partido fue todo nuestro. Teníamos claro que teníamos que seguir a lo nuestro porque iba a llegar el segundo gol. De fuera se sufre más pero nosotros estábamos tranquilos», señaló el jugador. «Cuando llegué al club todos me decían que había que ascender que iba a ser muy especial. La verdad que todo ha superado las expectativas. Todo ha sido una locura».

Además, Coscia, dejó clara su intención de seguir en el Hércules. «Tengo un año más automático por ascenso. Ahora a disfrutar y ver lo que pasa más adelante. Mi deseo es seguir aquí, estoy muy contento con todo en Alicante».

El delantero argentino afirmó que le pone «muy contento» la histórica vinculación que existe entre su país y el club alicantino, ampliada tras el gol anotado el pasado domingo y que vale un ascenso a Primera Federación.

El atacante de Rosario ha unido su nombre a otros argentinos que militaron en la entidad en su etapa dorada, como el portero Miguel Ángel Santoro, Carmelo Héctor Giuliano, Cacho Sacardi, Dante Sanabria o Mario Alberto Kempes. «De todos le tengo un cariño especial a Kempes, porque era un jugador de mi club, de mi ciudad y he podido coincidir en el mismo club en España. Me pone muy contento», señaló Coscia, quien además agregó que «era delantero y zurdo, como yo».

El argentino, que ha acudido junto al resto de la plantilla a un acto final de la temporada en el Monasterio de la Santa Faz, afirmó que no podía imaginar mejor epílogo a un curso que comenzó con dificultades por una lesión en el tendón que retrasó su debut durante varios meses. «No había una forma mejor de terminar», comentó el ariete, quien confesó sentir «un alegría enorme» al anotar el 2-1 «porque nos dejaba más cerca del ascenso».

El delantero elogió el ambiente vivido en el Rico Pérez el domingo. «Fue una atmósfera tremenda. Hablamos con los compañeros de que esto no se podía escapar, de que era una final y que había que ganarla», explicó. «Absorbimos todo lo que el Rico Pérez, con 30.000 personas, nos aportó. Fue una tarde redonda», incidió el atacante, que aseguró que el equipo siempre mantuvo la esperanza de ser «campeón» de grupo.

«Nos lo creímos todo el tiempo, a pesar de que los resultados no salían. Seguimos para adelante», explicó el argentino, quien sí reconoció que hubo un «punto de inflexión» tras la victoria en Alzira. «Llevábamos cinco partidos empatados, pero a partir de ese gol de Nolan en el descuento el equipo fue otra cosa. Nos veíamos superiores a cualquier rival», comentó el delantero, que aseguró que «no es fácil ganar los últimos seis partidos de una temporada».

«Fue un trabajo grupal y psicológico fuerte. Estuvimos muy bien de cabeza y esa fue la clave», sentenció.