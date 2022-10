Decía Ángel Rodríguez antes de viajar a Teruel que los halagos que estaba recibiendo el equipo después de cuatro partidos eran desmesurados. Horas después sus palabras se cargaron de razón con la primera derrota del Hércules en un partido que deja al conjunto blanquiazul a cinco puntos del liderato, algo todavía casi anecdótico después de solo cinco partidos. Un resultado que sí que permite tener los pies en el suelo y aumentar las alertas ante cualquier rival en una categoría que ahora se ve más complicada de lo que se veía hace un par de días. El técnico leonés estaba muy enfadado por la derrota del domingo ante un rival que no hizo muchos más méritos que el Hércules para anotarse el triunfo final.

De una situación de euforia se ha pasado a otra de prudencia ante la visita del Ebro este sábado (19.00) en el Rico Pérez. El encuentro crece en importancia. Es la mejor oportunidad para volver a dejar las cosas en su sitio y recobrar las buenas sensaciones. Un nuevo tropiezo supondría quedar descolgado del liderato, objetivo principal de la temporada. La plantilla tiene claro que debe pasar página de la derrota en Teruel y poner todos los sentidos en el próximo choque.

Así, el central argentino del Hércules, Dylan Leiva, afirmó este lunes tras el entrenamiento en Fontalent que su equipo debe ir paso a paso en la competición sin volverse loco con la clasificación tras admitir que la derrota de este domingo en Pinilla, primera de la presente temporada, es un «golpe» para el equipo, si bien indicó que es algo que forma «parte del fútbol».

«Hay que corregir los errores y acostumbrarnos a sumar de visitante y de local», dijo el jugador argentino, quien abogó por «pasar página y pensar en lo que viene».

Dylan Leiva negó que el equipo haya pagado un exceso de euforia tras el buen inicio del campeonato, ya que precisó que saben que solo habían pasado pasado cuatro partidos y que esto acaba de comenzar. «El objetivo principal es terminar primeros», insistió el defensor argentino, quien enfocó ya al próximo partido ante el Ebro.

«Es importante hacerse fuerte como local y sumar siempre como visitante», añadió el defensa, quien agradeció el apoyo de la afición herculana, a la que calificó como «impecable».

Dylan Nicolás Leiva (Argentina, 31 de diciembre de 1996) es uno de los fijos de las alineaciones de Ángel Rodríguez. Militó en equipos como el San Martín Formosa para jugar después en el Deportivo Madryn, equipo de donde procede. Se encuentra cedido hasta el 30 de junio de 2023 y ha demostrado buenas cualidades en los cinco partidos disputados hasta este momento. El jugador tiene claro que la plantilla pasará página a la derrota en Teruel para afrontar el encuentro del sábado con la obligación de sumar los tres puntos.

El Hércules entrenó ayer en las instalaciones de Fontcalent y hoy tendrá jornada de descanso para regresar mañana para preparar el duelo correspondiente a la sexta jornada de la competición. La plantilla se encuentra muy concienciada de la importancia de no fallar en el encuentro y dejar en el olvido el último resultado.

Felipe Chacartegui

Felipe Chacartegui está muy cerca ya de reaparecer después de sufrir una microrrotura fibrilar en el cuádriceps. El lateral zurdo completó este lunes el entrenamiento junto a sus compañeros y su reaparición comienza la cuenta atrás. El jugador gaditano se lesionó en el encuentro que el Hércules disputó en el Rico Pérez ante el Badalona Futur y ya no volvió a salir tras el descanso. Notó un pinchazo y el cuerpo técnico optó por no forzarlo, ya que las molestias venían de la semana anterior. El lateral, que creció como futbolista en las canteras del Sevilla FC y del San Fernando, es una de las piezas más importantes de la plantilla y su regreso a las convocatorias no se demorará mucho tiempo más. La duda para el encuentro del sábado sigue siendo Cristian Cedrés, que no viajó a Teruel por molestias que arrastraba durante la semana. Al mismo tiempo, siguen su plan de recuperación Nico Espinosa y Sergi Molina.

El Hércules buscará ante el Ebro su tercera victoria de la temporada. Hasta el momento lleva los mismos números de la pasada temporada después del primer mes de competición, ocho puntos de 15.