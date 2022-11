El tiempo engulle los días sin miramientos y los resultados no llegan. El Hércules se ha enredado en una madeja de indefinición futbolística de la que nadie acierta a sacarle. En los sótanos del estadio están almacenadas las sacas con las excusas de los proyectos fracasados y en la sala de prensa continúan abiertas las que se usan ahora para justificar que el equipo que aspiraba a ser campeón desde el primer día se haya dejado más de la mitad de los puntos en las primeras 10 jornadas de Liga.

A pesar del dato y de la inquietud del entorno, Ángel Rodríguez insiste en transmitir un mensaje de normalidad tan valioso como poco creíble. «La situación del vestuario es cojonuda. Pensamos en la Copa el Rey como un torneo distinto y queremos hacer el mejor papel posible en ella. Hemos celebrado todos juntos el cumpleaños de Truyols y el ambiente es inmejorable ahora mismo en el grupo», explica el técnico leonés 48 horas antes de su duelo con La Nucía en el José Rico Pérez.

"Queremos volver a jugar bien y demostrarnos que podemos competir de tú a tú con un equipo de superior categoría"

«A pesar de que los resultados no son los deseados, el equipo anímicamente está bien. Solo sumamos un punto frente al Manresa, pero aguantamos toda la segunda parte con nueve sin recibir una ocasión. Eso refuerza el bloque, premia su esfuerzo, el de todos. Y así nos tomamos el último empate en casa, como algo positivo, no como algo perjudicial», indica el preparador blanquiazul tratando de enfocarse en lo constructivo.

► Horizonte de Primera

Acceder a la segunda ronda de la Copa haría convertiría la posibilidad de recibir a un equipo de Primera División en la siguiente en algo casi real. A pesar de ello, el entrenador herculano prefiere ser realista y no fabular: «No pensamos más que en esta primera eliminatoria, en la fórmula para superarla. Lo que venga después no lo podemos controlar, así que no lo valoramos. Solo pensamos en volver a ganar en casa, que es lo más importante ahora mismo. Queremos volver a jugar bien y demostrarnos que podemos competir de tú a tú con un equipo de superior categoría. Aspiramos a dar una gran imagen y a ser un equipo fiable», reitera.

"Normalmente, se aprovechan estas citas para dar oportunidades a quienes han tenido menos, pero hay que valorar muchas cosas y saber bien cuántos futbolistas en esta situación se pueden alinear de inicio"

«Ellos (refiriéndose al equipo que dirige César Ferrando) tienen un estilo muy marcado, muy definido, el que ha impuesto su entrenador en las últimas temporadas. Están muy bien asentados en el campo, son muy ordenados, es difícil sorprenderles y tampoco se complican en la salida de la pelota. Entienden a la perfección el juego directo sobre Mariano Sanz, que gana y baja muchos balones para facilitar segundas jugadas. Pero nosotros somos fiables en casa y, si hacemos lo que debemos, estaremos cerca de pasar de ronda», sostiene el exayudante de Paco Herrera.

► Favoritismo

«No pierdo el tiempo pensando en quién es favorito, yo lo único que quiero es reconocer a mi equipo sobre el césped. Quiero ver ambición, ganas de ganar, valentía, que volvamos a ser un equipo regular, fiable, uno que no le tiene miedo a nadie, ni siquiera a un rival de categoría superior. Tenemos que ser capaces de lograr victorias, sumar, competir al máximo, eso será lo que nos permita ganar también los partidos en los que no estemos al 100%», considera Ángel Rodríguez.

Y después del alegato en pro de la victoria mañana (12 horas, sin televisión), tocó enfrentar las gran cuestión, la que vale para entender la alineación que mañana presente el conjunto alicantino. Si le dan a elegir entre los tres puntos de la semana que viene en Terrassa o pasar a la segunda fase del torneo del KO, ¿qué elegiría?

"Me preocupa mucho más la Liga que la Copa. Ahí es donde necesitamos las victorias, donde de verdad son importantes"

«Me preocupa mucho más la Liga que la Copa. Ahí es donde necesitamos las victorias, donde de verdad son importantes. Nos estamos agarrando a muchas cosas que hacemos bien cada jornada, pero necesitamos agarrarnos a triunfos. Está muy bien conseguir mantener la portería a cero con solo 9 futbolistas, pero lo que echamos de menos de verdad es sumar de tres en tres. Por eso, si tengo que elegir entre ganar a La Nucía o al Terrassa, prefiero lo segundo. Dicho esto, voy a poner un equipo que considero que va a competir y que aspire a pasar de ronda el domingo». O dicho de otra, frente a La Nucía: «Iván Martínez, y diez más...».