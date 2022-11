El Hércules se mantiene en su bucle

El Hércules no sale del bucle en el que lleva ya instalado hace muchos años. El conjunto blanquiazul, más cerca de la zona de descenso que del «play off» de ascenso, vuelve a poner los ojos un año más en la llegada del mercado de invierno para tratar de dar un vuelco a la situación que vive en la cuarta categoría del fútbol español. Los de Ángel Rodríguez no son un bloque sólido en el Rico Pérez ni fuera de él, donde ha sumado tan solo 4 puntos de 15 posibles, siendo uno de los peores equipos de la competición en ese aspecto. Tampoco en su feudo el Hércules está consiguiendo hacerse fuerte el equipo y presenta unos números no aptos de un equipo que se marca el objetivo de pelear por el primer puesto. Nueve puntos de 15 posibles en casa no son cifras halagüeñas para un equipo que presenta cada vez más dudas a medida que avanza la competición. Después de diez jornadas y de tener peor puntuación que la pasada temporada a estas alturas, la incertidumbre sobrevuela sobre Ángel Rodríguez, cuyos elogios a principios de temporadas se han tornado en dudas por la dinámica que está experimentando el equipo.

El técnico blanquiazul no ha conseguido repetir alineación dos jornadas seguidas. El equipo no convence pese a la importante apuesta realizada este verano con jugadores muy cotizados que no están dando la talla en estas primeras diez jornadas. El Hércules inicia la venta de las entradas para el partido de Copa Sergio Marcos es optimista El centrocampista del Hércules Sergio Marcos afirmó que su equipo no debe fijarse de momento en la clasificación sino en mejorar su rendimiento y los pequeños detalles que le están costando puntos. El conjunto herculano se encuentra, de momento, lejos de las expectativas creadas, ya que cuenta con una desventaja de ocho puntos sobre el líder y está más cerca de la zona de descenso que de la de promoción de ascenso. «A la clasificación hay que darle importancia cuando toque dársela», dijo el jugador alcarreño, quien indicó que pese a los últimos resultados el Hércules está compitiendo bien y «creciendo». «Dentro del vestuario estamos con ganas, confianza e ilusión y pronto llegarán los resultados», añadió Sergio Marcos, quien admitió que el Hércules debe mejorar en detalles como «salir mejor» a los partidos y «ganar los duelos». En cuanto a la eliminatoria de Copa del Rey ante La Nucía, el centrocampista señaló que el Hércules contará con el «plus» de jugar ante su afición que debe servir para motivarlos. «Vamos a salir a competir y vamos a ponerles las cosas difíciles, seguro», dijo el jugador, quien admitió que el equipo tiene ganas e ilusión por hacer disfrutar a sus seguidores. El Hércules empata con coartada arbitral El centrocampista es uno de los jugadores que han disputado todos los partidos aunque no todos los minutos. El único que sí lo ha hecho ha sido Carlos Abad, que ha permanecido en el campo durante las diez jornadas enteras. El resto de jugadores que han participado en todos los partidos son, además del guardameta y de Sergio Marcos, Leiva, Maxi, Míchel, Alvarito, Harper y César Moreno. Los jugadores que todavía no ha utilizado Ángel Rodríguez son Manu Navarro y Sergio Molina, que podrían tener su oportunidad el domingo en el encuentro de Copa ante La Nucía en el Rico Pérez (12.00). Sorprende el caso de Sandro Toscano con únicamente 98 minutos disputados en estos primeros diez partidos. El Hércules cambia el chip con la disputa del partido de Copa del Rey y aparca la competición liguera a la que retornará con el encuentro a domicilio ante el Terrassa, que tiene los mismos puntos que el conjunto blanquiazul. Los alicantinos tendrán la baja de Nico Espinosa, cuya vuelta al equipo no se estima antes de dos meses tras la nueva lesión sufrida el pasado domingo ante el Manresa. El equipo necesita reaccionar antes de que la distancia con los puestos de arriba resulte imposible de alcanzar. De momento, a ocho puntos del líder Teruel. Un partido de sanción a Truyols y Maxi Sanción mínima del Comité de Competición para Maxi y Truyols tras la tarjeta roja que vieron en el partido del pasado domingo ante el Manresa. Ambos jugadores solo han sido sancionados con un partido que cumplirán la próxima semana en el feudo del Terrassa (domingo, 17 horas). Sí que podrán jugar este domingo en el Rico Pérez en el partido de Copa ante La Nucía (12.00). El Hércules había enviado alegaciones al acta del árbitro para dejar sin efecto la cartulina roja de Maxi, pero la calidad de las imágenes no permite distinguir con claridad la jugada. El colegiado zaragozano David Ruiz Esquinas escribió en su acta lo siguiente al final del encuentro: «En el minuto 42, el jugador (5) Emanuel Maximiliano Ribero fue expulsado por golpear con el pie en forma de plancha en la pierna de un contrario usando fuerza excesiva, estando el balón en juego, pero no a distancia de poder ser jugado».