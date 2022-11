Si no es ahora, no será nunca, piensan Iván Martínez y Manu Navarro, los dos únicos futbolistas de la plantilla que todavía no han debutado esta temporada con el primer equipo. Ni un solo minuto para dos de las licencias sub-23, ni siquiera como rotación forzada empleada para perder tiempo al final de los encuentros apretados, esos que apenas sirven para arañarle segundos al tiempo reglamentario.

Relacionadas Máxima competencia en la portería del Hércules