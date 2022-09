Con este movimiento, el equipo que entrenará este curso Ángel Rodríguez, se garantiza la seguridad de tener bien cubierta una posición clave. Iván Martínez (Ágreda, 19 de febrero de 2002) jugó en Primera RFEF el año pasado a préstamo en el Castellón procedente del conjunto pamplonés, en cuya cantera empezó a entrenar con 12 años. Los navarros accedieron ayer a regañadientes al traspaso a coste cero de su futbolista a cambio de reservarse el 50% de la posible futura venta del ahora cancerbero blanquiazul.

El guardameta sub-23 es la gran apuesta blanquiazul para incrementar la competencia en un puesto clave. Internacional en las categorías de formación de la selección española, es otro de esos talentos que están llamados a eclosionar de forma brillante para ganarse bien la vida como profesional. Los 8 millones de cláusula de rescisión que le había fijado el equipo de Pamplona para una posible a un club de Primera División dan una muestra de lo que se espera del joven soriano en un futuro bastante cercano.

Su progresión está siendo la correcta. El año pasado, la oportunidad no le llegó en Liga hasta que se lesionó el experimentado Álvaro Campos. Cuando ocupó su lugar, lo hizo con mucha suficiencia. De hecho, fue elegido el mejor del partido por su propio club en cuatro encuentros diferentes. Solo la excesiva fe de Sergio Escobar en su hombre de más confianza dentro del terreno de juego le privó de seguir ocupando la portería cuando se restableció el veterano guardameta.

Con 20 años y 180 centímetros de altura, Iván Martínez era el objetivo principal de la dirección deportiva para actuar bajo los palos. Carlos Abad, ocho años más mayor, ha entrado con muy buen pie en el Hércules, tal y como demostró en Alcoy, Orihuela o frente al UCAM en la última cita estival, pero, como quedó acreditado el curso anterior, la necesidad de cubrir una posición tan específica como la del cancerbero es clave en una entidad adicta a los desenlaces fatalistas.

Iván Martínez, se proclamó campeón del Torneo Internacional Dream Cup sub-16 con la selección española después de haberse impuesto a Japón, Senegal y Paraguay. Fue titular en los tres partidos que se disputaron en el mes de junio de 2018. El futbolista completará hoy su primer entrenamiento con el Hércules y estará disponible para viajar con el equipo el sábado a Palma, donde el domingo debuta en Liga frente al filial del Real Mallorca.

Una ficha sénior libre para fichar a un central en paro

La secretaría técnica del Hércules ha optado por esperar para cubrir la última ficha sénior que falta, la que destinará a la contratación de un defensa central que acompañe a Marcelo Djaló, Dylan Leiva y Sergi Molina, cuando reciba el alta médica. Las operaciones que interesaban en esa demarcación al conjunto alicantino no cristalizaron y Paco Peña, después de asegurar la portería, decidió aguardar a una mejor coyuntura. A partir de hoy, el conjunto blanquiazul podrá fichar a cualquier futbolista en paro que haya rescindido su contrato antes del 2 de septiembre de 2022. Por las sanciones que pesan sobre la entidad, no podrá acceder al «catálogo» a jugadores extracomunitarios que no tengan activado el permiso de residencia en España.