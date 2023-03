Todas las derrotas duelen, aunque esta, al entrenador del Hércules, un poco menos. Lolo Escobar considera que la forma de perder de su equipo frente al Mestalla es muy distinta a la exhibida contra el Teruel de hace 15 días. «Esta derrota es diferente, creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales, que hemos hecho muchas cosas bien, que hemos sido superiores en algunos momentos y, sobre todo, que nuestras ocasiones de gol han sido más claras que las del Valencia», sostiene el técnico blanquiazul con serenidad.

«Esta vez hemos perdido por un detalle, por un error puntual, pero no me cabe duda de que si repetimos este mismo encuentro frente a cualquier otro rival, ganaremos muchos puntos de aquí hasta el final. No nos ha dado para ganarle al Mestalla, es verdad, pero a los demás, que no son tan buenos como ellos, seguro sí», defiende el extremeño, asumiendo que el Hércules no está a la altura ahora mismo del filial valencianista.

«Creo que nos ha faltado gasolina. Mientras nos han acompañado las fuerzas, les hemos defendido bien, hemos robado muchas pelotas, nos hemos ido con mucha decisión al ataque y hemos creado ocasiones muy claras, por lo menos tres. Después, cuando hemos buscado mantener ese ritmo, nuestros cambios no han estado a la altura y los suyos sí, esa es la realidad y no puede negarse», admite con resignación.

«Cedrés no tiene defensa posible, lo que ha hecho es irresponsable, eso no lo hace un jugador de fútbol, se va a perder muchos partidos»

«No podíamos ir a un intercambio de golpes porque eso les favorecía a ellos. Hemos estado bien en defensa, pero nos falta gol. Sin no somos capaces de meter al menos una de las claras que generamos, es muy difícil que ganemos a este tipo de rivales», denuncia el preparador pacense. «Siempre nos encontramos a alguien enfrente que hace contra nosotros un partido estelar. Esta vez ha sido su portero (Emilio Bernad)», esgrime Escobar.

«El calendario final nos favorece y creo que eso nos permitirá estar arriba, pero necesitamos rascar puntos en las tres jornadas que nos vienen ahora, cuantos más saquemos, más margen tendremos después», indica el entrenador del Hércules, indignado con la expulsión de Cedrés con el tiempo ya cumplido. «Eso que ha hecho Christian es una irresponsabilidad y no tiene defensa, daña al equipo. Un jugador de fútbol profesional no puede hacer algo así, no tiene justificación, lo normal es que se pierda muchos partidos», aventuró.

El colegiado Juan Francisco Roca Robles reflejó en el acta el motivo de la expulsión: «Una vez finalizado el encuentro, y aún en el terreno de juego, se dirigió a mí en los siguientes términos: 'eres un payaso, eres un payaso'. Instantes después, posicionó su rostro a escasos centímetros del mío a la vez que me decía: 'eres malísimo'», escribió el colegiado murciano, quien también sustanció el lanzamiento de objetos al césped tras el tanto del Mestalla:

«En el minuto 84, y tras la consecución de un gol por parte del equipo visitante, se produjo un lanzamiento de varias botellas de agua de 33cl, semillenas y sin tapón, hacia los jugadores del equipo visitante, que se encontraban celebrando el gol. En dicho lanzamiento, una botella me impactó en la pierna, considerando necesario, comunicarlo al delegado de campo y avisar por megafonía, de que cesara dicho lanzamiento. El lanzamiento se produjo por parte del fondo que se encuentra a la derecha, observando el campo desde vestuarios, identificando a los hinchas del equipo local por sus prendas deportivas. Una vez que fue comunicado por megafonía, se reanudó el partido sin más incidentes".

Lo normal es que al Hércules le toque pagar una multa por este incumplimiento del reglamento que, al no ser tildado de grave, no debería suponer el cierre del recinto como castigo, algo que tendrá que valorar el Comité este miércoles.