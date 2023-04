Minutos antes, el técnico había charlado con el máximo accionista y Paco Peña en un aparte de media hora que esta vez no incluyó a los jugadores, a quienes las regañinas de instituto o los discursos motivadores, colectivos o individuales, vengan de quien vengan, ya no le hacen mella. 27 jornadas después, el Hércules sigue buscando el fútbol que mejor se le dé y, lo que es peor, a los futbolistas más válidos para la tarea.

La noche después de regalarle dos puntos a un rival directo en la pugna por algo tan nimio como la quinta plaza no fue igual de larga para todos. Lo dejó claro en la sala de prensa Escobar justo después de ver cómo le empataban otro partido que tenía ganado justo cuando más defensores había apelotonado cerca de su portero.

La detección de la desgana en parte del plantel que el técnico no duda en hacer pública, el señalamiento de culpables sin titubeos, el zarandeo sin escrúpulos a algunos de ellos, el cuestionamiento de la calidad del grupo, de su nivel futbolístico, que se multiplican en los momentos bajos sin autocrítica ni rubor, ha calado en el vestuario y eso no ayuda a fortalecer el ánimo ni a hacer piña, que puede que sea una labor casi tan importante en un gestor de grupos como decidir la táctica. Curiosamente, el mensaje que Lolo transmite a sus superiores es muy diferente al que deja flotando en la sala de prensa con mayor o menos dosis de veneno dedicado a los hombres que deben sacar el proyecto adelante.

CUESTIÓN DE GALONES

Míchel lanzó un penalti que deseaban Jean Paul y Alvarito

►Once meses y un día necesitó el Hércules para volver a beneficiarse de un penalti. Míchel Herrero fue el encargado de la ejecución, pero antes de hacerlo tuvo que convencer a Jean Paul y Alvarito de que él era la mejor opción porque no había un especialista designado por el entrenador previamente. Ambos atacantes mostraron su interés al valenciano por chutar la pena máxima sin ningún resultado. El tercer capitán, después de una breve charla con ellos, colocó la pelota con detenimiento en la muesca de los once metros dejando claro que iba a ser él quien asumiría una responsabilidad que no se vivía en el equipo alicantino desde el pasado 1 de mayo. Míchel no falló 30 partidos después de que Raúl González anotara el último penalti pitado a favor del Hércules.