Más de siete años de profunda investigación han dado sus frutos con la publicación de «Cien años de jugadores del Hércules», un libro del exredactor de INFORMACIÓN y profesor Ramón Pérez. La obra explica la biografía de todos los jugadores del Hércules que han disputado al menos algún minuto en encuentro oficial con el conjunto blanquiazul. Con el prólogo de Alfredo Relaño, la obra ofrece numerosos datos biográficos y curiosidades de todos los protagonistas del Hércules a lo largo de sus 100 años de historia.

¿Cómo le surgió la idea de escribir un libro sobre el Hércules?

Yo quería saber la historia de todos los jugadores del Hércules. Se conocen los más recientes pero había mucha falta de encontrar plantillas de los años 50, 60... y sobre todo de la Guerra y de antes de ella. Veía fotos de jugadores antiguos pero no se sabía nada de ellos. A partir de ahí decidí investigar sobre la historia del Hércules empezando por las estadísticas y recopilando todos los partidos oficiales del club con sus crónicas, alineaciones, goleadores... y a partir de ahí comenzó todo. Primero me fui al Archivo a pedir periódicos año a año y luego fui cotejándolas, de forma que me tiré cinco años para tener los datos de las 100 temporadas del Hércules. Me hice una base de datos y ya fue cuando decidí hacer una biografía para saber qué fue de cada uno de ellos.

Ha llegado a contactar con la mayoría de jugadores...

Contacté con casi todos los jugadores vivos y con los familiares de los fallecidos. Llegaron los casos más raros como por ejemplo de los años 30, jugadores que solo sabía el primer apellido y solo habían jugado dos partidos. En esos casos me hice con una guía de teléfonos antigua y fui llamando. A veces tuve suerte y lo cogía algún familiar. Como en la guía venía una dirección me iba hacia ella y hacía una puerta fría.

Ha llegado a visitar cementerios...

Sí, he ido porque daba por cerrada la biografía de un jugador si sabía a qué se había dedicado después de haber sido futbolista y si había fallecido y cuándo. Para eso había gente de la que tenía mucha información pero no sabía cuándo había fallecido ni contacto de familiares. Entonces he ido al cementerio de Alicante principalmente y allí buscaba los nichos para tener la fecha de fallecimientos. También en el Archivo de Alicante si pones nombres y apellidos puedes encontrar a gente que abrió un negocio y pidió una licencia. Y así fui teniendo pistas de a lo que se habían dedicado los jugadores y podía preguntar en los negocios.

¿Cuando comenzó con la investigación la idea era hacer un libro?

No lo tenía pensado, pero conforme fui haciéndolo y escribiéndolo lo fui maquetando y ya me fue rondando la idea de hacer un libro con la biografía de todos. La idea final la tuve hace tres meses coincidiendo con el fin de la temporada pasada para que no se quedara obsoleto con el inicio de la próxima. Está incluido hasta el último partido de la temporada 22/23.

¿Cómo ha estructurado el libro?

Tiene una presentación en la que escribo cómo surgió la idea e introduciendo cómo va a ser. Reúne las biografías y las estadísticas de todos los jugadores, que están ordenados alfabéticamente. Hay un prólogo de Alfredo Relaño y una página del salón de la fama en la que hago un top5 de partidos, de temporadas... En las últimas páginas he añadido un listado de todas las competiciones que he considerado oficiales para sacar las estadísticas. Solo he contado los partidos organizados por una federación.

¿Qué historia le ha llamado más la atención?

Ha habido muchas y muy variopintas. Por ejemplo, una que ya se sabía era que a Santamaría, un central vasco, lo mató ETA pero no se sabía muy bien su vida. Era un empresario de éxito y en Ibiza tejió amistad con Roman Polanski. Estuvo amenazado por ETA y acabó matándolo. También me llamó la atención la historia de Sami, un jugador de los años 20 que después de retirarse mató al taquillero del Gran Teatre de Valencia y fue confeso, siendo condenado a 25 años de cárcel por haber degollado con una navaja a su supuesta pareja sentimental. Este libro es parte de la sociedad con todas sus aristas y una biografía de parte de la historia de Alicante. Va más allá de lo deportivo. Tenemos por ejemplo a fundadores de cofradías, como El Morenet, presidentes de la gestora de Hogueras, como Torregrosa, propietarios de restaurantes célebres de Alicante como Las Chapas (Ruiz), del Café Colón, el suegro del escultor Chillida, el padre de la ganadora de un Goya, el kiosquero de Miguel Delibes, gente metida en política.... También hay un dato que no se sabía y es que un exjugador del Hércules murió en el bombardeo del Mercado. Un tal Roselló, que jugó tres partidos en el 28 y falleció junto con su hermano.

Habrá visto una evolución en el modo de vida de los jugadores...

Se ve cómo los jugadores de los años 20 y 30 se tuvieron que buscar la vida incluso cuando jugaban al fútbol. El 95 por ciento de sus trabajos hasta los años 80 no tenían nada que ver con el fútbol. He contactado con familiares de jugadores no tan relevantes de los 20 y 30 y algunos de ellos ni siquiera sabían que habían jugado en el Hércules. Había gente que había jugado en Primera y sus hijos ni lo sabían.

¿El exjugador más mayor con el que ha hablado?

Con Gallo, que vive en Hondarribia y tiene 92 años. También hablé con Luisito Segura, defensa de Novelda que estuvo jugando en el 53. Me sorprendió porque hablé con él y me dijo de memoria la alineación de su partido de debut. Y tiene 91 años. La clavó.

¿La actualidad del Hércules le ha desanimado en algún momento?

Es una lástima que el club esté así y que todo lo que hagas por el Hércules lo afea el hecho de que esté en cuarta categoría. Pero es cuando yo tenía esto entre manos y además es una labor histórica que no tiene nada de actualidad. Para el interior del producto da un poco igual pero es una pena que el club esté tan mal.

¿Tiene pensado ir actualizándolo conforme vayan pasando las temporadas?

En la nota de presentación lo pongo, que si tiene éxito esta primera edición puedo ir actualizándolo.

Una labor de investigación enorme...

El fútbol ha sido un poco la excusa para tejer mil biografías de gente que ha tenido vinculación con la ciudad. Ha sido una labor en la que no ha habido nada de fútbol prácticamente. En cada década he encontrado gente que me ha ayudado.