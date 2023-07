De momento Lolo Escobar sigue siendo entrenador del Hércules pese a sus ganas por abandonar Alicante. El Hércules y el entrenador no han llegado todavía a un acuerdo para rescindir el contrato que une a ambas partes y el inesperado culebrón continúa. Mientras, el Algeciras, que llegó hace unos días a un acuerdo con Escobar, aguarda impaciente a que el técnico quede libre para poder continuar con la planificación de la temporada en Primera RFEF.

Lo que tiene claro el Hércules es que va a ser inflexible en su intención, que es cobrar una indemnización por el perjuicio que le causa ahora mismo la marcha del entrenador a falta de solo dos semanas para el inicio de la pretemporada y con más de medio equipo por hacer.

El club blanquiazul tiene claro el entrenador que quiere para sustituir a Escobar, pero no puede avanzar hasta resolver la situación con el técnico extremeño, que llegó a entablar conversaciones con el Unionistas poco después de terminar la temporada, aunque sin llegar a cuajar.

Las últimas declaraciones del entrenador en las últimas semanas de la temporada ya denotaban inquietud y malestar por todo el entorno del Hércules. Sus palabras dejaron claro que la presión y las críticas le estaban pasando factura. Pese ello, tras consumar el fracaso de dejar al Hércules sin posibilidad de jugar el «play-off» y muy cerca de tener que jugarse el descenso en la última jornada, Escobar insistió en su deseo de continuar en el conjunto blanquiazul, aunque con una condición, que su opinión contara en la confección de la plantilla. Y así se estaba llevando a cabo porque llegaron jugadores que pidió él expresamente.

Pero no ha sido suficiente para sentirse a gusto en Alicante y no ha dudado en coger el primer tren que ha pasado por su puerta. El Algeciras se interesó por él y vio la puerta abierta a dejar el Hércules y cambiar de ciudad en busca de un club con menor presión. Pero se ha topado con un Hércules que no está dispuesto a dejarse marchar tan rápidamente. De momento las negociaciones no han llegado a un buen término. No se anunciará ningún entrenador hasta que no se finiquite el asunto y se firme la rescisión de contrato. Lo que es evidente es que gratis no va a dejar el Hércules que se vaya. O pagará Escobar o pagará traspaso el Algeciras, algo más improbable. De esta forma, el club blanquiazul se ha encontrado con una situación totalmente imprevista a estas alturas pero que puede venir bien por el mal sabor de boca que dejó el técnico en el último tramo de la temporada dejando en el olvido su buen inicio cuando cogió el equipo.

El club no tuvo dudas sobre mantenerlo en el cargo pese al fracaso aprovechando además que tenía contrato y todo parecía fluir de una manera normal hasta que de repente puso sobre la mesa la oferta del Algeciras para abandonar la entidad dejando atónito a Paco Peña, principal responsable de la comisión deportiva.

Lo que es evidente es que Escobar ya no puede seguir siendo entrenador del Hércules de ningún modo, por lo que ambas partes están obligadas a llega a un acuerdo lo antes posible. El Algeciras, por su parte, aguarda atento a la resolución de la negociación. La solución debería llegar antes del fin de semana, pero todo puede pasar en el Hércules.