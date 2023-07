El nuevo entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla, afirmó este martes, durante su presentación oficial, que es plenamente consciente de la exigencia del equipo alicantino y asumió que no hay otro objetivo posible que el ascenso.

"Sé a qué club vengo, a un histórico, pero el ascenso no se va a conseguir con el escudo, sino con unión, haciendo grupo y yendo todos en la misma dirección", explicó el técnico extremeño.

Torrecilla afirmó que la fórmula para lograr el objetivo pasa por "ser profesionales y no menospreciar a los rivales".

"Es importante ilusionar a la gente, estar arriba, que vean un equipo con el que identificarse y que tiene intensidad y que está unido", reiteró el entrenador.

El preparador aseguró que no dudó en aceptar la oferta del club cuando recibió la llamada del secretario técnico, Paco Peña, "porque al Hércules no se le puede decir que no".

"Me ilusioné con los primeros contactos. Conozco el estadio y a la afición y es uno de los equipos en los que se puede hacer algo importante", señaló el extremeño, quien desea que su Hércules sea "competitivo".

"Quiero transmitir lo que era como jugador y lo que hice en equipos como el Castellón. Ganar, tener unas señas de identidad y adaptarnos a las circunstancias. Aquí no se regala el puesto", argumentó.

Torrecilla asumió que la afición herculana puede estar decepcionada por la mala dinámica de los últimos años y confió en que el equipo pueda "ganar y meterse arriba pronto" para convencerles de la solidez del proyecto.

"Es Castellón pasaba algo parecido y pronto nos metimos en posición de playoff y Castalia se ilusionó", recordó el entrenador, quien deseó que los seguidores herculanos "estén identificados con su equipo y se vayan contentos del estadio".

El técnico dijo que no es el momento de obsesionarse con ser campeón de grupo, sino de "conocer a la plantilla, acoplar y explicar a los nuevos que han venido qué es el Hércules y hacer una buena pretemporada".

"Lo primero es pensar en la primera jornada, en el Español B porque ni no vamos a meternos mucha presión y el objetivo se consigue a lo largo de nueve o diez meses", argumentó el entrenador.

En cuanto a la composición de la plantilla, Torrecilla no descartó apostar por jugadores del filial y desveló que quedan por llegar entre tres y cuatro jugadores más para cerrar el grupo.

El nuevo entrenador también opinó sobre la crispación de gran parte de la afición con Enrique Ortiz, el propietario del club, del que comentó que desde que lo conoce "se ha dedicado a completar una plantilla competente, con jugadores de playoff y de superior categoría".