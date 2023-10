Crece la preocupación, pero siempre en voz muy baja. Marcos Mendes no termina de superar las molestias musculares que arrastra desde la segunda jornada y ya nadie se atreve a ponerle fecha a la vuelta del delantero bisauguineano, que se ha perdido los últimos cuatro partidos de Liga por culpa de una micorrotura en el isquiotibial de la pierna derecha.

Estaba previsto que el bigoleador blanquiazul reapareciera el pasado domingo, frente al Cerdanyola. Tenía el alta médica el martes. Trabajó perfectamente, al mismo ritmo que los demás. Superó todas las pruebas y sus sensaciones físicas fueron inmejorables, tal y como le reconoció el propio futbolista a los técnicos. Sin embargo, la ecografía de confirmación a la que se sometió el jugador antes de formalizar la convocatoria desestimó que él pudiera entrar en ella y finalmente fue Carlos de la Nava quien ocupó su plaza en la punta del ataque.

Mendes regresó de Formentera con su primer gol y con molestias apenas perceptibles a las que no dio importancia. Entrenó sin dolor, sin sentir fatiga muscular y volvió a ser titular en el siguiente duelo liguero, en el Rico Pérez, frente al Torrent. Jugó casi todo el encuentro. Torrecilla le sustituyó en el minuto 85 después de que volviera a marcar para recibir el aplauso del público en su retirada.

Todo era normal. Sin embargo, tras los dos días de descanso, el bisauguineano finalizó la primera sesión de ejercicio de la semana notando algo que ya él mismo interpretó como una sobrecarga que le impedía moverse con naturalidad. Las pruebas detectaron la pequeña fisura en el isquitibial e inició la rehabilitación al margen de sus compañeros.

La evolución era tan favorable, que el propio entrenador se sorprendió de la velocidad de su recuperación. Todo apuntaba a lesión corta, de máximo dos semanas para estar seguros del pleno restablecimiento. Sin embargo, este no termina de llegar. El delantero africano ha llegado al mes de baja. Estaba vestido con la equipación deportiva del club en la sexta victoria del curso y la celebró con todos sus compañeros en el vestuario nada más acabar la contienda.

Este martes ha vuelto a ejercitarse. Lo ha hecho con aparente normalidad, empleándose en los ejercicios, sin medirse. Sigue la misma rutina que hace una semana, por eso nadie quiere pillarse los dedos y asegurar que el desenlace será diferente esta vez. Los técnicos consideran que el enorme desarrollo físico y su excelente condición atlética contribuyen a enmascarar una lesión tan leve como la que padece.

Valoración facultativa

Pero los médicos, que son quienes valoran las ecografías, descubren esa debilidad fibrilar, localizan la minúscula fisura, y recomiendan que Marcos Mendes no compita el fin de semana porque el riesgo de que la cicatriz no cierre o, en el peor de los casos, se abra más, es alto. Será la exploración radiológica que se le practique al final de la semana la que vuelva a determinar si está en condiciones de ayudar al Hércules frente al Europa.

Quien seguro no jugará es Agustín Coscia, que continúa con su tratamiento para superar la inflamación en el tendón de Aquiles que le perjudica en buena parte de los ejercicios grupales. El delantero argentino, que todavía no ha debutado (ni tampoco ha entrado en una sola convocatoria) debe seguir con un proceso que siempre es más lento que cualquier dolencia muscular porque los tendones no tienen capilares sanguíneos que favorezcan la cura del tejido. Por su parte, Nico Espinosa, que ya reapareció el sábado, no ha sufrido ningún tipo de molestia tras su concurso, así que, si no sucede nada, volverá a estar entre los 18 elegidos para viajar en bus el sábado a Barcelona.