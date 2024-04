Torrecilla: «Ahora dependemos de nosotros mismos para ascender»

Sin cordoneras en las zapatillas, sin calcetines, con el sofoco en el rostro por la sequedad del aire y del caucho, pero feliz con el resultado. Rubén Torrecilla, con la emoción justa, alabó el sacrificio de sus futbolistas en El Congost. «No es fácil jugar en este contexto. Hace mucho calor, no hay riego y la mayoría ha terminado con ampollas en los pies, incluso yo. A pesar de todo, hemos sido muy superiores y hemos ganado marcando una de las muchas ocasiones que hemos generado», aseguró el técnico tras el pitido final que metía de lleno al Hércules en la pelea por el ascenso directo.

«El plan de partido ha sido perfecto. Lo hemos resuelto por fuera porque ellos cada vez acumulaban más defensas por dentro. Nuestros refuerzos en la segunda parte han vuelto a ser determinantes, haciendo mucho daño a sus laterales y sin apenas sufrir ocasiones en contra», recalcó el preparador blanquiazul.

«Hemos sumado tres puntos vitales en un campo en el que el balón botaba como un conejo con un plan de partido perfecto»

«Debíamos haber sentenciado antes, y no debíamos haberles permitido la ocasión final que ha salvado Carlos Abad, es verdad, pero para eso tenemos a un portero que nos da puntos, para que aparezca una vez y sea diferencial», esgrimió Torrecilla.

«Hemos ganado tres puntos vitales en un campo en el que el balón botaba como un conejo y lo hemos hecho explotando todas nuestras armas. Nos hemos reenganchado a la pelea por el campeonato, pero quedan tres partidos y hay que ir poco a poco, sin obsesionarse, sabiendo que volvemos a depender de nosotros mismos, que es fundamental», indicó el entrenador extremeño.

Los tres duelos que restan se disputan al mediodía, dos en Alicante y uno en Vic. «No me gusta nada el horario matinal, no es bueno para nuestra forma de jugar. Las dos únicas derrotas en casa este año han sido a esa hora, pero nos tendremos que adaptar. Hay que aprovechar el impulso de nuestra afición, que es el corazón de este equipo. Tenemos el ascenso a mano, depende de nosotros», insistió.