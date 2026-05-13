El Hércules espera el renacer de Toril

Alberto Toril ha sido un fichaje inesperado con estela agridulce en esta segunda mitad de temporada, pero la esperanza de un nuevo comienzo en el próximo curso empieza a dibujarse este jueves con la anunciada artroscopia para limpiar la zona afectada tras su lesión de septiembre, sufrida en el menisco lateral de la rodilla derecha.

Dejar atrás la lesión

Este tipo de intervención, poco invasiva, se realiza en ocasiones de forma posterior a una primera operación, como es el caso del atacante blanquiazul. En esta circunstancia, se busca fundamentalmente limpiar la articulación de cualquier cuerpo libre o tejido cicatricial que afecte a la movilidad o cause dolor. El doctor Manuel Leyes, quien este mismo curso ha tratado a Oriol Soldevila y Roger Colomina, será el encargado de la cirugía. El tiempo de recuperación, en un escenario optimista, es de dos meses, lo que permitiría a Toril volver para hacer pretemporada con el resto de compañeros.

Los problemas físicos del atacante por falta de ritmo en su primer mes y medio en el club, sumado a su posterior recaída de la rodilla, han hecho que su paso por la titularidad fuera fugaz, pero no impidieron que llegase a ser brillante. En 170 minutos, marcó 4 goles y dio una asistencia para alimentar la última buena racha herculana, en marzo.

Jugador diferencial

En aquel momento, Toril y cada definición que partía de sus botas fueron el argumento para que los herculanos confiasen en engancharse al "play-off". Después, en Alcorcón, las opciones se fueron al traste, y una semana después la rodilla del delantero mallorquín también empezó a resentirse. Un doble golpe para los ánimos en la afición, y seguramente también dentro del vestuario.

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La confirmación de que el ariete volvería a pasar por el quirófano llegó hace dos semanas de la boca de Beto Company, que deseó que todo se resolviese "lo más pronto posible para que esté a disposición para la pretemporada". El entrenador dejó meridianamente clara la confianza que él y el club depositan en Toril, por ser "diferencial en esta categoría aun jugando en un estado que no es el que conviene", y confiando en la posibilidad de que esté al cien por cien en la próxima temporada para ser un líder en el ataque herculano en la nueva temporada.