Toril se someterá a una artroscopia y se pierde el fin de curso del Hércules

El Hércules viajará este domingo a Villarreal (12:00) sin su ariete titular, Alberto Toril, cuyas recientes molestias finalmente obligan a planificarle una artroscopia en la rodilla derecha, intervención quirúrgica que le apartará lo que queda de curso. Enésima baja, confirmada por Beto Company en rueda de prensa, que resta pólvora en el tramo final de la temporada.

"No lo podemos forzar, las opiniones médicas van hacia realizar una artroscopia y limpiar la zona. Son operaciones muy comunes después de una primera operación de rodilla", asegura el entrenador. Es el caso de Toril, quien fue intervenido por una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha hace casi ocho meses. El atacante arrastraba molestias que le hicieron perderse el partido contra el Sabadell y que forzaron su salida a última hora del once contra el Teruel.

"Nos tenemos que exigir, porque si no estaríamos en otros clubes, sin esta afición, sin masa social, sin cobrar tanto... Aquí va todo junto, tenemos que asumir que estamos en el Hércules Club de Fútbol y aquí la presión y la exigencia entran" Beto Company

Con una pieza menos, el equipo afronta el penúltimo desplazamiento del curso con el objetivo de convertirlo en la segunda victoria fuera de casa, quizás muy tarde para el objetivo, matemáticamente posible y remotamente probable, del "play-off". Sea realmente viable o no, Beto ha postulado que "si queremos ser ambiciosos, tiene que ser en estos partidos" y ha recordado que "no es lo mismo acabar con 50 puntos que con 55, pase lo que pase, hagan lo que hagan los demás".

"Vamos a intentarlo, vamos a ponerlo todo y que no sea nuestro demérito", ha apuntado de cara a los últimos cuatro partidos, y ha recordado que "nos tenemos que exigir, porque si no estaríamos en otros clubes, sin esta afición, sin masa social, sin cobrar tanto ... Aquí va todo junto, tenemos que asumir que estamos en el Hércules Club de Fútbol y aquí la presión y la exigencia entran".

Crear juego lejos del Rico Pérez

Beto quiere, por tanto, que sus jugadores muestren en el campo "la profesionalidad, la dignidad de hacer lo mejor posible" que ve en los entrenamientos de una plantilla que, asegura, "tiene un día a día fantástico" y no está decaída en este tramo final. "Seguimos exigiéndonos para conseguir esa victoria que desbloquearía tantas cosas, y a partir de ahí, si la conseguimos, iremos a por la siguiente, pero creo que es fundamental este partido, es fundamental estar bien y tener, creo, ese puntito de acierto, o fortuna, de que aquellas ocasiones que tengas las enchufes"

Pero más allá del acierto, el equipo está obligado a tener la personalidad que tanto le cuesta hallar fuera de casa y ser capaz de construir juego. En las dos últimas salidas el Hércules apenas disparó ocho veces a puerta, y Beto no esconde que "es porque realmente no generamos juego ofensivo". "La sensación que tenemos desde dentro del cuerpo técnico es que si hay presiones altas no somos capaces de juntar cuatro o cinco pases, y es muy difícil que por los perfiles de futbolistas que tenemos nosotros en la última línea y en punta, podamos ganar acciones de golpeos, peinadas o correr espacios".

"Si hay presiones altas no somos capaces de juntar cuatro o cinco pases, y es muy difícil que por los perfiles de futbolistas que tenemos nosotros en la última línea y en punta, podamos ganar acciones de golpeos, peinadas o correr espacios" Beto Company

"Si no tenemos eso, evidentemente nos será muy difícil desde jugar directo y tener volumen ofensivo. Nosotros eso no lo sabemos hacer", reconoce el técnico. Pese a todo, y especialmente a la lesión, la apuesta por Toril en invierno fue defendida por el entrenador: "Nosotros la situación de Alberto la conocíamos. Todos habéis descubierto las condiciones que tiene que en esta categoría es diferencial. Si después de esa artroscopia lo tenemos bien la temporada que viene, ya sabemos el tipo de delantero que tenemos".

Elogio a los "groguets"

Beto dibujó al Villarreal B como un filial con toda la potencia de la juventud pero con fiabilidad competitiva. Un equipo más maduro, "de hombres", capaz de defender en bloque bajo y cometer muy pocos errores. "Han ido de menos a más. Hoy lo mirábamos y terminaron la primera vuelta con un punto menos que nosotros, y están ahí arriba porque han tenido una racha espectacular y han perdido un partido solo la segunda vuelta", ha descrito el técnico herculano sobre el equipo de David Albelda.

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De cara al partido, situó una de las claves en la pelea por la posesión y ha aspirado a gobernar fases largas del juego. Ha adelantado un choque de estilos entre la verticalidad del rival, con dos puntas y un perfil "fuerte y agresivo" arriba, y el plan blanquiazul de juego interior para provocar desajustes y encontrar vías de ataque.