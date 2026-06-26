El comentario de un concursante de ‘Saber y ganar’ sobre la noche de San Juan que se ha hecho viral: “A preparar los petardos y la coca”

Un momento aparentemente inocente de Saber y ganar se ha convertido en uno de esos cortes televisivos que las redes convierten en viral en cuestión de horas. El protagonista ha sido Jesús, uno de los participantes del veterano concurso de La 2, que dejó una frase con doble lectura justo antes de hablar de la verbena en las fiestas de San Juan.

Todo ocurrió cuando Jordi Hurtado le deseó que disfrutara del programa. “Pues a disfrutar de este programa, Jesús, que vaya muy bien”, le dijo el presentador. La respuesta del concursante fue directa y festiva: “A preparar los petardos y la coca”.

La reacción de Jordi Hurtado

La frase hizo que Jordi Hurtado recogiera el comentario con su habitual tono entre elegante y divertido. “Todo, todo, que no falte”, respondió, antes de añadir: “Uy, lo veo muy animadito, efectivamente, para celebrar la verbena”.

El momento apenas dura unos segundos, pero ha sido suficiente para que el vídeo empezara a circular en redes, donde muchos usuarios han destacado la picardía del concursante y la reacción del presentador.

El doble-doble sentido que encendió las redes

La clave del viral está en el choque entre el contexto festivo y la interpretación maliciosa que algunos usuarios han hecho de la frase. Jesús hablaba de petardos y de coca, dos elementos perfectamente asociados a celebraciones de San Juan en muchas zonas del Mediterráneo.

En este caso, la “coca” puede entenderse como la tradicional coca dulce o salada propia de estas fiestas, muy habitual en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. Pero las redes hicieron lo que suelen hacer: tomar una frase ambigua, exagerarla y convertirla en broma colectiva.

“Muy animadito sin duda”

El vídeo se compartió con el mensaje “Muy animadito sin duda” y acumuló miles de reacciones. Entre los comentarios, muchos usuarios jugaron con el doble sentido de la frase.

“Lo ha dicho, lo ha dicho”, escribía un usuario entre risas. Otro añadía: “Todo, todo, que no falte”. También hubo quien aclaró el sentido gastronómico de la frase: “La coca es nuestra famosa coca amb tonyina”, en referencia a una de las elaboraciones más típicas de Alicante durante las Hogueras.

Otros comentarios tiraron directamente por el lado más festivo: “Pólvora”, “y esta noche lío” o “ahí está con ganas… claro”.

Una frase muy mediterránea

Más allá de la broma, la frase encaja de lleno con el ambiente de las fiestas de San Juan. En Alicante, por ejemplo, la coca amb tonyina y los petardos forman parte del imaginario de las Hogueras y de la noche de la Cremà.

Por eso, parte de los usuarios salieron también a defender que no había ningún misterio: Jesús estaba hablando, simplemente, de comida típica y pirotecnia. Pero la televisión en directo tiene estas cosas: una frase cotidiana, dicha en el momento justo, puede sonar de otra manera cuando se corta y se comparte en redes.

El encanto de ‘Saber y ganar’

El momento ha funcionado también porque ocurre en Saber y ganar, un programa asociado a la calma, la cultura general y el tono impecable de Jordi Hurtado. Precisamente por eso, el contraste entre la formalidad del concurso y la lectura pícara de la frase ha multiplicado el efecto cómico.

No hay escándalo ni polémica real, sino uno de esos instantes televisivos que Internet rescata porque parecen escritos para el meme. Un concursante con ganas de verbena, un presentador que no pierde la compostura y una frase que, según cómo se escuche, da para mucho.

El vídeo demuestra que a veces no hace falta mucho para que un corte se haga viral: basta una frase espontánea, un contexto festivo y una audiencia dispuesta a leer entre líneas.

Jesús solo quería hablar de petardos y coca para celebrar la verbena. Las redes, en cambio, hicieron el resto.