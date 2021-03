Mairead McGuinnes: «Londres no preparó bien el Brexit»

El problema con el Protocolo de Irlanda persiste.

El vicepresidente (Maros) Sefcovic pasó gran parte de diciembre tratando de acordar una extensión del plazo cuando nos dimos cuenta de que las empresas no estaban preparadas y lo habían dicho. Si el primer ministro (Boris Johnson) hubiera entablado un debate más claro y directo con las empresas en Irlanda del Norte y los exportadores del Reino Unido a Irlanda del Norte, el Brexit habría estado mejor preparado. La industria y las empresas habrían entendido mejor el papeleo necesario. Se habrían puesto en marcha la infraestructura y el intercambio de información. No sé qué pasó exactamente pero claramente no hubo preparación suficiente para que todos pudieran implementarlo a su debido tiempo.

¿Qué le parece la decisión unilateral de Londres de posponer los controles aduaneros al menos hasta octubre?

El Reino Unido debería haber negociado con la Unión Europea. Todos sabemos que hay que encontrar soluciones de forma colectiva. Cuando el Reino Unido dice que necesitan al menos hasta octubre, esto deja las cosas más abiertas de lo que sería útil. Las empresas deben prepararse para estos cambios y debe ser ahora.

Lo que tenemos son dos visiones del protocolo.

Una mayoría en Irlanda del Norte votó a favor de permanecer en la Unión Europea. Ciertamente, la comunidad unionista en Irlanda del Norte tiene preocupaciones porque quieren estar cerca del resto de Gran Bretaña y no les gusta la idea de fronteras o barreras. Pero deberían de haber sabido cuáles son las consecuencias y no creo que discutieran con plena claridad las implicaciones. Llevó mucho tiempo y esfuerzo llegar a un acuerdo sobre el protocolo y debe implementarse, teniendo en cuenta todas las sensibilidades. No queremos ver más fragmentación en Irlanda del Norte. Las divisiones no ayudan.

Aún así la Comisión Europea ha optado por iniciar acciones legales contra el Reino Unido.

Hemos respondido de la manera que hemos podido. Teníamos que responder. Ahora espero que prevalezca la sabiduría y que lord (David) Frost se siente con mi colega Sefcovic. Si es hasta octubre porque esta es la decisión unilateral, con la que estamos absolutamente en desacuerdo, nos gustaría pensar que el Reino Unido de buena fe intentará implementar su parte del trato antes de octubre. Seremos flexibles pero si haces un trato con alguien tienes que sentarte y hablar con él.

En enero Bruselas invocó una cláusula del protocolo para restringir las exportaciones de vacunas.

Fue un error que estuvo vivo durante una hora y después nos disculpamos durante días. El hecho de que sucediera ha aumentado nuestra conciencia de verificar que no haya consecuencias no deseadas, particularmente en Irlanda del Norte. Realmente en el momento del incidente me preocupó que se pusiera en duda el compromiso de Europa con Irlanda del Norte y con la paz.