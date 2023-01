"Francisco no se fía de mí y quiere que seas mi guardián": el libro del secretario de Ratzinger incendia el Vaticano

La muerte, el 31 de diciembre, de Benedicto XVI sigue provocando tsunamis en El Vaticano. Y el foco del fuerte oleaje remite nuevamente al exsecretario del difunto alemán, el arzobispo Georg Ganswein, autor de 'Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI', un libro que, publicado esta semana, apunta a que la relación entre el papa emérito y su sucesor, Francisco, no fue tan idílica como la Iglesia ha intentado mostrar durante estos años.

La obra, de 336 páginas y elaborada con la colaboración del periodista italiano Saverio Gaeta, relata diversas etapas de la vida de Benedicto XVI, que van desde sus orígenes y su formación, hasta sus años de papa jubilado, pasando por el periodo en el que fue el jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe (1982-2005) y por supuesto su papado (2005-2013).

En un intento indisimulado de defender a Benedicto -un Pontífice "demasiado a menudo denigrado por una prensa", que incluso llegó a llamarlo "Rottweiler de Dios"-, Ganswein ha revelado las fricciones entre los dos Papas y ha explicado que él mismo nunca llegó a llevarse bien con Francisco, tras la renuncia de Ratzinger.

Carcelero

La tensión entre los dos papas se desencadenó después de enero de 2020, tras la publicación de 'Des profondeurs de nos coeurs' (Desde el profundo de nuestro corazón), un libro del cardenal conservador Robert Sarah, con la coautoría de Benedicto XVI, en el que se defendía abiertamente el mantenimiento del celibato de los sacerdotes. En aquel momento, la controvertida cuestión era objeto de grandes debates dentro de la Iglesia.

A partir de ahí, el choque es frontal. Francisco decide mantener a Ganswein solo formalmente como prefecto de la Casa Pontificia -un cargo que ocupaba desde 2012-, ya que 'de facto' lo releva completamente de sus funciones. "Al oír esa decisión me quedé impactado y sin palabras", cuenta el exsecretario.

"Cuando intenté responderle, [Francisco] cerró la conversación abruptamente, diciéndome: 'Sigues siendo prefecto, pero mañana no volverás a trabajar’", afirma Ganswein que le dijo. “Me convertí en un prefecto a medias”, explica. Tras la discusión entre Ganswein y Francisco, Benedicto XVI intentó sin éxito mediar con el Pontífice argentino. "Parece que el papa Francisco ya no se fía de mí y quiere que seas mi guardián”, le habría llegado a decir Benedicto XVI a su secretario, según este último, que incluso llega a preguntarse si su papel era el de “carcelero”.

Humillado

Se trata de uno de los episodios finales de unas tensiones que, en realidad, empiezan a fraguarse precisamente después de la histórica dimisión de Benedicto en 2013. “La esperanza de Benedicto de que yo fuera el nexo de unión entre él y su sucesor fue un poco demasiado ingenua: al cabo de unos meses tuve la impresión de que no se podía crear entre el nuevo pontífice y yo el clima de confianza necesario para poder llevar a buen término un compromiso de este tipo”, cuenta el prelado en otro fragmento del libro.

Otro ejemplo es una discusión sobre un apartamento que Ganswein se disponía a ocupar y que Francisco le negó. O también cuando, en 2014, el Papa le dijo, según Ganswein, que su presencia no era necesaria en una vista a la comunidad de Sant Egidio. “A nivel personal me sentí tan humillado porque no me había aclarado el motivo de su decisión”, afirmó.

Además, Ganswein también ha puesto énfasis en las diferentes sensibilidades teológicas de los dos Papas. Es el caso de cuando habla de 'Evangelii Gaudium'' una exhortación apostólica que contiene “algunas afirmaciones de Francisco” que a Benedicto “le sonaron extrañas”.

Un Papa determinado

Sin embargo, el libro, que muchos especialistas en temas vaticanos han calificado de ataque contra Francisco, también revela otros detalles inéditos y curiosos. Por ejemplo, que Benedicto XVI empezó a pensar en su dimisión después de un viaje a Madrid en ocasión de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011, y también que Ganswein intentó impedir que tomara esa decisión.

En aquella ocasión, según Gänswein, Ratzinger respondió, tajante. "Ya soy Papa desde hace tantos años como los de la enfermedad (de Juan Pablo II) y no quisiera acabar como él. Un papa va y viene, lo importante es que está Cristo", le habría dicho el difunto líder católico.

Desalojado del monasterio

Diversas indiscreciones han acompañado también la aparición del libro. Entre ellas, que el prelado habría sido desalojado de sus apartamentos en el monasterio de El Vaticano en el que residía junto al difunto Papa. La agencia católica alemana KNA también ha asegurado que, al enterarse del escándalo provocado por la filtración de fragmentos del libro, Ganswein habría intentando detener la publicación .

La batalla vaticana también ha coincidido con la revelación de algunos fragmentos de textos del exministro vaticano y cardenal Georg Pell contra Francisco, que han sido filtrados tras la muerte esta semana del primero. El papado de Francisco es “un desastre en muchos o más aspectos, una catástrofe”, llegó a opinar Pell, según estos escritos. Francisco ha creado “confusión”, añadió, al citar las (débiles) aperturas del actual Papa sobre temas como la homosexualidad y el celibato sacerdotal.