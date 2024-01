El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se marcha del Líbano tras dejar un regalo. Tras doblar la ayuda a la cooperación este año a raíz de la crítica situación económica y de seguridad por la guerra en Gaza, España "cuadruplicará" progresivamente la ayuda al Líbano hasta llegar a 30 millones de euros de aquí a tres años. "Por primera vez, el Líbano va a pasar a ser oficialmente un país prioritario de nuestras operaciones", ha informado a periodistas y cooperantes españoles en Beirut. Con un mensaje a favor de la "estabilidad política, la estabilidad institucional, la recuperación económica y, sobre todo, de la paz"”, Albares ha pasado 24 horas en el país de los cedros visitando proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y reuniéndose con altos cargos políticos y militares libaneses.

"La cooperación española va a tener en adelante una estructura permanente aquí en Beirut en el seno de la embajada", ha celebrado el político socialista. Este miércoles ha visitado una escuela modular construida por la AECID en Karantina, la zona cero de la explosión del pasado 4 de agosto de 2020, que devastó barrios enteros de Beirut y acabó con más de 200 vidas en apenas unos segundos. "Cuando ocurrió aquella tragedia, nuestra escuela quedó destrozada y la cooperación española nos ayudó a construir de forma rápida otra aquí para evitar que los jóvenes, de entre 15 y 18 años, perdieran clases", ha explicado Joseph Naim, el director de la escuela, a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. "Es una de las pocas escuelas que también imparte clases en inglés en esta zona de la capital", ha señalado.

Durante su visita a la escuela, alumnos y profesores le han hecho peticiones al ministro español para poder desarrollar mejor sus capacidades. "Nos faltan clases, querríamos un profesor de arte para poder conocer a fondo todo nuestro potencial", ha dicho George. "Lo hacemos lo mejor que podemos", ha reconocido Naim. El Líbano está sumido en una grave crisis económica desde finales del 2019. Además, lleva más de una década acogiendo a alrededor de un millón y medio de refugiados que huyeron de la guerra en la vecina Siria. También el ministro ha expresado su intención de que parte de la ayuda en cooperación se dirija a los 470.000 refugiados palestinos que hay registrados en el país. Pese a su presencia desde hace décadas, no cuentan con la nacionalidad libanesa y son una comunidad muy vulnerable a nivel socioeconómico.

Condecoración a los militares

Albares ha insistido en el mensaje de paz y prosperidad que expresó el día anterior tras reunirse con el primer ministro libanés en funciones, Najib Mikati. "A lo largo de estas dos intensas jornadas de trabajo, he podido comprobar en mis intercambios con las autoridades políticas y militares libanesas que compartimos la firme voluntad de dar pasos decididos en favor de la paz", ha subrayado en rueda de prensa. Albares se ha reunido con miembros del contingente militar español de la operación Libre Hidalgo (BRILIB) presente en la base Miguel de Cervantes y les ha dado la condecoración de la corbata de la Orden de Isabel la Católica. "España lidera una brigada multinacional y manifiesta el firme compromiso con la paz y la legalidad internacional", ha dicho el general de brigada, Pablo Gómez Lera.

"La comunidad internacional no puede resignarse a que siga muriendo población civil palestina inocente, a que la situación humanitaria en Gaza siga deteriorándose, a que los rehenes israelíes y las personas desplazadas dentro de Israel y aquí en Líbano no puedan regresar a sus hogares", ha señalado Albares, a la vez que celebraba la importancia de la conferencia de paz propuesta por su Gobierno. "No nos vamos a resignar nunca a que la paz no esté presente en Oriente Medio de manera definitiva", ha concluido, subrayando el compromiso de España con el "cumplimiento íntegro y equilibrado de todos los elementos de la resolución el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1701", que puso fin a la guerra librada en 2006 entre Israel y la milicia libanesa Hizbulá. Estos dos mismos actores son los que llevan más de 100 días enfrentados a lo largo de la frontera, mientras la comunidad internacional insiste en que la implementación de este texto permitiría rebajar la escalada.

Además, el ministro socialista ha insistido en que España no tiene intención de cointribuir con efectivos militares en el mar Rojo. Tras visitar un proyecto de saneamiento de agua en la localidad sureña de Sidón, de la cual se benefician más de 10.000 personas, Albares ha puesto rumbo a Irak. Allí se reunirá con autoridades militares y políticas y también con el comandante español para la misión de la Alianza Atlántica en el país. Durante las últimas semanas, la guerra contra Gaza, que ya suma 25.500 muertos, se ha extendido hasta otros países de la región, como el Líbano, Irak, Siria, Pakistán o Irán.