Sarkozy mantiene su influencia sobre Macron y la derecha francesa pese a sus múltiples condenas

Imagínense que el rey emérito Juan Carlos no viviera en Emiratos Árabes, sino en Madrid. Imagínense que el emérito dispusiera de un despacho a unos pocos centenares de metros de la Moncloa. Imagínense que a Juan Carlos la fiscalía no le hubiera archivado sus investigaciones judiciales, sino que los jueces lo hubieran imputado y condenado a penas de prisión. Imagínense que, a pesar de esas penas, el emérito diera con regularidad consejos a Pedro Sánchez y se reuniera con Alberto Núñez Feijóo. Puede parecer sorprendente, pero una situación parecida a este caso imaginario ocurre en realidad en Francia con el expresidente Nicolas Sarkozy.

El jefe de Estado francés entre 2007 y 2012 está implicado en varios casos de corrupción —ha sido condenado cuatro veces a penas de prisión en dos affaires—, pero eso no le impide influir políticamente, tanto en el presidente Emmanuel Macron como en Éric Ciotti, el actual responsable de Los Republicanos (LR, afines al PP). Sus recurrentes citas ante la Justicia no han convertido a Sarkozy en una personan non grata entre las altas esferas en Francia. Más bien lo contrario.

El Tribunal de Apelación de París ha condenado este miércoles a una pena de un año de prisión (con seis meses firmes y otros tantos con un cumplimiento condicional) al expresidente por el gasto excesivo en su campaña presidencial de 2012. Los jueces lo han declarado culpable de un delito “de financiación ilegal” por el affaire Bygmalion. Este caso hace referencia a una trama de facturas falsas con que la candidatura sarkozista intentó vulnerar la ley en una carrera hacia el Elíseo en que gastó más de 40 millones de euros, el doble de lo permitido legalmente.