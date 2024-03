Alberto Fujimori pasa sus días de arresto domiciliario en Tiktok y X

#1 Drawblogs tiene más de 15 millones de seguidores en YouTube. #2 Golemcito Games le muerde los talones en popularidad entre los peruanos. Josi aspira a tener una audiencia semejante en Tiktok. A todos ellos les ha salido un sorprendente competidor: Alberto Fujimori. El exautócrata ha decidido recurrir a todas las plataformas virtuales para recuperar visibilidad después de tantos años de encierro y dar su versión de los delitos que le han imputado por sus acciones de Gobierno entre 1999 y 2000.

Fujimori, de 85 años, fue excarcelado tras una orden del Tribunal Constitucional (TC), en diciembre pasado. Cumplía una condena a prisión perpetua por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Debía abandonar la cárcel en febrero de 2032. Su familia y abogados defensores invocaron en su momento un peligro de muerte debido a una salud tan frágil como un papiro para que abandonara la unidad penitenciaria. Ahora, bajo arresto domiciliario, le toca enfrentar otro juicio por el secuestro, la tortura y posterior asesinato de seis personas en la localidad de Pativilca, 1992. "Para ampliar mi defensa expuesta en las audiencias judiciales he decidido reabrir mis redes sociales oficiales", dijo "el Chino", como se le llama a Fujimori pese a ser un "nisei", el modo en que se conocen a los japoneses que inmigraron a Perú. El breve vídeo con el que ha reabierto su cuenta en X ha sido visto por 659.000 personas. "Se me acusa de ser el autor mediato de esos asesinatos solo por haber sido presidente y por un delito de lesa humanidad inexistente en el momento de los hechos".

Para ampliar mi defensa expuesta en las audiencias judiciales he decidido reabrir mis redes sociales oficiales. pic.twitter.com/DpP4g8ScBi — Alberto Fujimori Fujimori (@albertofujimori) March 6, 2024

El pasado domingo hizo lo propio en Facebook, pero para mostrar imágenes de un pasado vital. Una serie de fotografías de sus años de autócrata lo presentan en estado de plenitud. "Esta vez, les muestro mi lado deportivo", explicó, para diferenciarse de sus cuestiones sobre asuntos judiciales. "Aunque nunca fui un gran futbolista y no marcaba goles, sí destacaba en el ciclismo, ya sea en la costa o en las alturas. Aquí me pueden ver montando bicicleta en la nueva carretera de Chalhuanca a Abancay o tratando de anotar goles en el campo deportivo de San Cosme".

La vitalidad del pasado y la locuacidad del presente se conectan en el espacio virtual. "El hombre que estaba a punto de morir hoy sale en Willax, su canal, a respaldar a (la presidenta interina) Dina Boluarte y a defender, de un modo moralmente amnésico, a su socio (Vladimiro) Montesinos. Fuerza Popular ha recuperado a su farsesco líder", señaló el analista político César Hildebrandt.

En plena actividad

Fujimori se presenta con un mejor aspecto del que ha exhibido en las últimas audiencias. El "Chino" ha reclamado no participar de más de dos sesiones semanales. Alegó problemas cardíacos. El juzgado que lleva adelante el caso le informó que se puede quedar en su casa y seguir la jornada de manera virtual. Pero elexautócrata dijo que quiere estar siempre presente porque, dijo, es el "principal interesado" en demostrar su inocencia.

La llamada masacre de Pativilca se desató porque un empresario de origen chino que tenía fuertes lazos con el general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos, una figura predominante del Gobierno, quiso apropiarse de unos terrenos en la periferia capitalina. Sus dueños fueron acusados de pertenecer al grupo terrorista Sendero Luminoso y fueron ultimados por el grupo Colina, un escuadrón de la muerte que también estuvo involucrado en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. A comienzos de febrero, Vladimiro Montesinos, el "monje negro" de Fujimori, fue condenado a 19 años de prisión por los tres sucesos. El exasesor presidencial se encuentra en prisión desde 2001. "Cada persona comete sus errores, ¿no? Pero él también cumplió su función. Él ha trabajado en inteligencia y en inteligencia lo hizo bien", dijo semanas atrás sobre su exmano derecha.

Caso Pativilca: Se me acusa de ser el autor mediato de esos asesinatos solo por haber sido presidente y por un delito de lesa humanidad inexistente en el momento de los hechos. pic.twitter.com/FYDWaXxb4Q — Alberto Fujimori Fujimori (@albertofujimori) March 9, 2024

¿Puede volver a la cárcel?

El proceso judicial no parece limitar la vida frugal de Fujimori. El pasado 26 de febrero, un programa televisivo transmitió imágenes de un almuerzo en una lujosa urbanización en la que se ve al ingeniero alegre y locuaz. No se descarta por completo que vuelva a prisión. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó este lunes que el Estado peruano tiene hasta el 2 de abril para responder a la petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el indulto al expresidente. "El caso no deja de ser complejo. ¿Qué es lo que esperamos? El escenario más óptimo es que la Corte se dé por satisfecha con las explicaciones que estamos brindando. En eso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería están trabajando arduamente".

Mientras tanto, Fujimori quiere ocuparse no solo de sus circunstancias personales. Ha bendecido a Boluarte y dijo que debe cumplir su mandato, en 2026. En cuanto a un cuarto intento de llegar a la presidencia de su hija, Keiko, quien enfrenta una causa judicial por lavado de dinero, el padre señaló: "Todavía es prematuro tomar decisiones, pero en su momento lo haremos. El fujimorismo va a estar presente todavía".