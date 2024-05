Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Biden insiste en que no hay equivalencia entre los ataques de Hamás e Israel

El presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró este jueves que no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) y que no hay comparación posible entre el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre y la respuesta de Israel. "No reconocemos esa jurisdicción. Es así de simple. No creemos que lo que hizo Israel sea comparable con lo que hizo Hamás", dijo en una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca con su homólogo de Kenia, William Ruto.