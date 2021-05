Misterio en la fábrica de papel

1. ¿Qué sabes de Australia? ¿Podrías nombrar un animal y una comida típica de allí? ¿Sabes cuál es el idioma oficial que se habla en Australia? ¡No tan deprisa! Se hablan más de 200 idiomas diferentes. Tras investigar un poco, haz una lista con aquellas cosas que podrían gustarte y otras que no te gustarían si estuvieses viviendo allí.

2. ¿Alguna vez te has mudado de casa o cambiado de colegio? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es lo que más echaste de menos de tu anterior casa o colegio? ¿Alguna vez has visto algún animal abandonado? ¿Hiciste algo para ayudarlo y remediar esa situación?

3. Fíjate en los protagonistas de esta historia. ¿Con cuál de ellos te gustaría formar equipo para vivir una aventura como la de la fábrica de papel?

4. Busca y escribe la receta de tu plato preferido. ¿La has cocinado alguna vez? Anímate a hacerla e invita a tus mejores amigos a probarla, ¡seguro que está de rechupete!

5. Escribe un cuento en el que vivas una gran aventura, y acompáñalo de alguno de tus dibujos. Añade tu nombre, apellidos, curso, colegio y teléfono y envíalo por correo postal a: Grupo Leo - Apartado de correos 4042 (03080 Alicante). Podrá ser publicado en nuestro blog.

Mateo apenas lleva un año en Australia, pero conoce el entorno y los animales que habitan en la isla como la palma de su mano. Junto a sus nuevos compañeros de aula, emprenderá una aventura hacia el único lugar desconocido para él: la antigua fábrica de papel. Lo que empezó como un agradable paseo en bicicleta por el bosque, se transformará en un viaje hacia lo más profundo de los residuos y la contaminación.

¿Te atreves a entrar en la fábrica de papel y resolver el misterio oculto?

Este libro es muy recomendable para lectores a partir de 10 años pues incluye muchos recursos muy atractivos, como es una lectura activa, audiovisuales, actividades en la web e incluso un escape room virtual.

«La historia que vas a leer a continuación tiene lugar en Australia, un país muuuuy lejano ubicado en Oceanía, en pleno Océano Pacífico. Por si no lo sabes, Oceanía está formada por otras islas más o menos grandes como Nueva Zelanda, las islas de Nueva Guinea y los archipiélagos de Melanesia, Micronesia y Polinesia.

En esta aventura tenemos que desplazarnos hasta Lauceston, la segunda ciudad más grande de la isla de Tasmania. ¿Nos acompañas? Prometemos estar de vuelta antes de la hora de la cena.

Los gritos y las risas se oían desde la calle. ¡Es más!, estoy seguro de que el jolgorio podía oírse incluso desde varias calles más allá del colegio. Al contrario de lo que ocurría en España, en el hemisferio sur el final de curso no huele a verano ni a playa, sino a invierno y a nieve en los zapatos. Los pantalones cortos habían dado paso a la ropa de abrigo, y pronto las largas tardes en las que el sol parecía no querer ponerse jamás se transformarían en la oscuridad más absoluta después de las 17:00 de la tarde. Cuenta atrás para las vacaciones, el descanso y los días para desconectar…

Tener el final del curso tan cerca nos mantenía a todos especialmente nerviosos y eso se notaba en el ambiente desde hacía semanas. Nunca antes habíamos tenido tantas ganas de que el reloj marcase las horas que nos quedaban hasta la libertad.

- ¡Última semana, Spain! - me gritaba siempre Peter cuando me veía entrar por la puerta del aula. Se había autoproclamado como el encargado de la cuenta atrás y era una tarea que se tomaba muuuuuuy en serio.

¿Qué por qué ‘Spain’? Oh, perdón, ¡aún no sabéis nada de mí! Claro, es la primera vez que hago esto y estoy algo nervioso… Así que empezaremos por el principio y conforme avance nuestra historia os iré contando más sobre las cosas que me gustan. De momento puedo deciros que mi nombre es Mateo y tengo 11 años».