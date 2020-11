Comprar un décimo de lotería de Navidad en el lugar en el que se pasan las vacaciones es una costumbre muy extendida. Las administraciones de Lotería de las zonas más turísticas de la provincia reservaban y vendían cada año miles de billetes a visitantes de toda España que habían elegido Benidorm o Torrevieja para pasar el verano o un puente, pero también aquellos que llegaban con el Imserso. Pero la pandemia ha dejado restricciones de movilidad y, en los últimos meses, los usuarios no han podido comprar sus números de la suerte «in situ». Una circunstancia que ha hecho que los encargos para comprar décimos online y por teléfono se haya duplicado.

Así lo corroboran desde las propias administraciones que más venden en esas dos ciudades turísticas y que tienen sobre sus espaldas decenas de premios vendidos. Estos negocios afirman que las ventas en general «han bajado» pero sí han incrementado aquellas peticiones de enviar décimos a toda España. «Este año tanto por web como telefónicamente ha aumentado muchísimo; más del doble que otro año», explicó Mar Álvarez, propietaria de la Administración 4 de Benidorm situada en la calle Gambo. En ella, cada año se podían ver largas colas de turistas para llevarse sus números que ahora ya no están debido a la situación de la pandemia. «Tenemos gente que son muy fieles en la compra y de toda España. Nos llaman diciendo que no pueden venir y que quieren su número», indicó. Y es que hay «gente que siempre compra el mismo» e incluso abonados que su reserva se queda ya fija de un año a otro. «Hay gente muy fiel que igual lleva 30 años comprando el mismo que te conocen y les has dado incluso algún premio y llaman para que les envíes los décimos», añadió.

Así que ella, como le ocurre a otras administraciones, ha tenido que ampliar los medios materiales y poner más manos a coger el teléfono y atender la web. «Nos hemos tenido que reinventar como toda España; antes lo más fuerte era la ventanilla pero este año es un no parar el teléfono». En esa situación está David Zapata, uno de los responsables de la Administración 5 de Torrevieja: «el teléfono no para de sonar» y asegura que la ventas de este modo están «siendo muy elevadas».

¿Y dónde viajan los décimos? Pues la mayoría lo hacen a Madrid y el País Vasco de donde la capital turística recibe a la mayoría de sus visitantes durante todo el año. Así lo indicaron a este diario los dos vendedores anteriores y Severiano Balaguer, encargado de la administración 1 de Benidorm, en esa calle Santo Domingo. «Tenemos mucha clientela fuerte que por motivos obvios no ha podido venir» y «tenemos una demanda muy grande» de toda España. Porque aunque sobre todo los décimos viajen a Madrid o País Vasco, también lo hacen a Extremadura o Asturias. La razón: aquellos que viajaban con el Imserso a Benidorm y que este año tampoco van a poder hacerlo.

Con todo, el delegado provincial de la SELAE en Alicante, José Miguel Romero, explicó que «el año pasado se vendió el 91% del total consignado de 134 millones de euros». Pero este año, con la pandemia, las cifras a día de hoy están «un poco por debajo» aunque sí «la venta en ventanilla no está funcionando mal». Indicó que «somos una provincia muy afortunada» y que, por ejemplo, Benidorm es una ciudad que «exporta lotería a toda España».