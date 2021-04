El pleno del Alyuntamiento de Calp ha aprobado con los únicos votos a favor del equipo de gobierno, formado por Partido Popular y Ciudadanos, la licitación del contrato de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria del municipio. Se trata de uno de los contratos más importantes del Consistorio calpino, cuya cuantía asciende a 44.811.285,20 euros para un total de nueve años.

Este punto, el más destacado en el orden del día, generó un gran debate entre los grupos municipales.

El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, se mostró partidario de la municipalización del servicio y criticó que el nuevo contrato sea, a su juicio, muy similar al que se está realizando. “Llevamos 20 años con el contrato anterior para saber cómo podemos hacer más optima la recogida de basura y cómo podemos abaratar el coste de servicio y esto no se ha hecho”. Y reclamó información sobre el cálculo realizado para justificar el coste del pliego: "Es importante saberlo para saber si podemos ahorrar o no con este servicio”, ha afirmado.

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha lamentado que el contrato se haya hecho basado en criterios económicos y no en medioambientales y en este sentido ha señalado que el Departamento de Medio Ambiente no ha intervenido en la elaboración del pliego. Entre otras cuestiones, criticó que no se haya adoptado ninguna medida para evitar que los camiones de recogida de la basura de Calp tengan que seguir yendo a la planta de transferencias de El Campello cada noche, con el coste medioambiental que eso supone. “Ahora dicen que es mejor mancomunar el servicio con una planta de transferencia con Teulada y Benissa, ¿por qué no se hizo hace diez años cuando se cerró la planta de Calp?”, ha señalado.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista Santos Pastor calificó a este pliego de “obsoleto y anticuado”. “En una población como Calp que aspira a ser moderna nos presentan un pliego técnico con un control sobre la recogida de residuos en el que se rellena de manera manual un parte diario de recogida de residuos”, indicó. Asimismo, se mostró partidario de municipalizar el servicio como han hecho Teulada-Moraira y Benissa a través de una empresa pública y criticó que el pliego costara un 30 por ciento más que en Dénia.

El portavoz de Ciudadanos y concejal de Territorio y Medio Ambiente, Juan Manuel del Pino mostró su sorpresa por la desconfianza mostrada por los partidos de la oposición hacia el pliego y valoró positivamente la labor realizada desde los servicios técnicos y secretaría del Ayuntamiento de Calp en su elaboración. Además, desmintió que el Departamento de Medio Ambiente se hubiera desentendido de esta licitación y comentó que han sido numerosas las reuniones que ha tenido en relación a este asunto para tratar diversos aspectos, entre ellos la posibilidad de una planta de transferencias en Calp sobre la que señaló que no es viable ni económica y medioambientalmente.

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, destacó la complejidad de la licitación por su cuantía y repercusión en el municipio y señaló que “con este contrato queríamos que Calp fuera el municipio más limpio de España, si no puede serlo por lo menos intentar acercarnos a esta premisa”. Además, explicó algunos de los aspectos más novedosos que introduce como la sustitución de los contenedores y el hecho de que por primera vez se aborde la recogida y el tratamiento de la poda en el municipio para su posterior reciclaje. “El pliego es moderno y apuesta por la sostenibilidad”, señaló.

Propuestas de resolución

Por otro lado, en el pleno se aprobó la propuesta de resolución del grupo municipal socialista en la que se instaba al ayuntamiento a elaborar y poner en marcha un programa de terapia post-COVID gratuito para atenuar los efectos provocados por el virus. Este punto se aprobó por unanimidad, si bien con el matiz expresado por la alcaldesa de que su aprobación implicará en primer término la elaboración de un informe de secretaría sobre si el Ayuntamiento tiene competencias en esta materia y cómo se podría llevar a cabo el proyecto en este sentido.

Por otro lado, se aprobó la propuesta de resolución de los grupos municipales del PP, PSOE y Compromís de adhesión a la Declaración de la FEMP relativa a la participación de las Entidades Locales en los Fondos Europeos con el fin de que los ayuntamientos puedan gestionar con mayor autonomía los fondos europeos recibidos.