Dilema en la costa de Xàbia de las casas de tres millones: reformar o construir más

Hay más de una calle Pic Tort en Xàbia. Un estudio de Idealista desvelaba esta semana que la calle más cara para comprar vivienda en la Comunidad Valenciana está en Xàbia, en concreto en la cala de la Granadella, y es la citada Pic Tort (sube en zigzag desde la playa). El precio medio de la vivienda es allí de tres millones. Pero las calles de la Corona y de la Cuesta de San Antonio o la de la Torre de Ambolo no le deben ir muy a la zaga. También la calle L’Illa, en el litoral del Portitxol, tiene un puñado de chalés que superan los tres millones. Y se están construyendo más casas de lujo colgadas de los acantilados que se ponen a la venta por una millonada. Eso sí, empieza a observarse en esta exclusiva costa que, además de tirar viejos chalés para levantar nuevos (no quedan ya parcelas libres), se abre paso un urbanismo de menos impacto, el de reformar las casas de los años 80 y 90, aprovechar su arquitectura de tejados de planos inclinados y de tejas y darles un aire moderno y muy mediterráneo. No todo tiene que ser meter la piqueta y echar abajo «lo viejo» para levantar chalés de mucho hormigón, líneas rectas y cristaleras por las que entra la luz a raudales.