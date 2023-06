Llega el verano y, con él, las tardes más largas y las noches con más actividad, sobre todo, para la hostelería. Por ello, el Ayuntamiento de Calp, como cada año, va a proceder a cerrar al tráfico rodado determinadas calles del centro del municipio. El objetivo: recuperar espacios para el disfrute del ciudadano y favorecer la actividad de la hostelería.

Así, para el casco antiguo, se contempla el cierre del tráfico rodado en las calles Justicia, La Fuente, Llibertat, Cervantes, Plaza La Villa, Reverendo Penalva y Dos De Mayo. Será desde el 16 de junio al 30 del mismo mes de viernes a lunes de 20 a 3 horas. A partir del 1 de julio y hasta el 31 de agosto, el cierre se amplía a todos los mismos días de la semana a la misma hora. Del 1 de septiembre al 2 de octubre se volverá a cerrar solo los fines de semana.

Para la calle Mayor, desde el cruce de Vicente Gallard hasta Santísimo Cristo, la restricción de tráfico ya se aplica desde el 10 de mayo y se extenderá hasta el 2 de octubre. Así se cerrará todos los días de la semana de 17 a 3 horas. En las calles Pintor Sorolla (tramo cruce Blasco Ibáñez – cruce Corbeta) y la Corbeta (tramo cruce Ejércitos españoles – cruce Dr. Fleming), del 16 de junio al 2 de octubre no se podrá circular todos los días de la semana también desde las 20 a las 3 horas.

En la calle Portalet, para esas mismas fechas, se restringe el paso en el mismo horario que las anteriores y los sábados domingos, festivos y vísperas se amplía desde las 13.30 a las 3 horas. En la calle Oscar Esplá, todos los días del año está cortado de 13 a 8 horas. En la calle La Niña (Confluencia entre C/ Pintor Sorolla y C/ La Pau, en sentido tráfico hacia esta última), del 16 de junio al 2 de octubre, no se podrá circular todos los días de la semana, de 21.30 a 4 horas.

Para la calle Del Mar, del 16 de junio al 2 octubre del 2023, se cierra todos los días de 13.30 horas a 3 horas.