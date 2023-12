Obligado a poner orden. Esa es la situación que ha vivido el cura de una iglesia de un municipio de Alicante. La razón parece ser el comportamiento de algunos parroquianos, que ha provocado la instalación de un peculiar letrero en una de las zonas destinadas a la oración.

A la iglesia no se va a dar palique o pegar la hebra. En el atrio de la capilla del Ecce Homo de Pego, hay un letrero que con rima fácil recuerda que esta iglesia es un lugar de recogimiento, examen de conciencia y silencio y no de chácharra. El cartel dice: «En la iglesia pon tu corazón a rezar y no la boca a charlar». Se ve que al cura y a los feligreses de ánimo cartujo les molestaban los cuchicheos de algunos parroquianos. El letrero ha hecho efecto. Dentro de este templo, una joya del barroco, no se escucha una mosca.