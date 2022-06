Guterres fue claro y directo desde sus primeras palabras: “Seré breve y, si me lo permiten, seré contundente”. Y no defraudó. El máximo representante de la ONU se dirigió de manera directa a los políticos presentes para recordarles: “Ustedes representan a las principales economías y los principales países emisores de GEI del mundo, y no deben olvidar que el primer deber de todo liderazgo es proteger a las personas de los peligros claros y presentes, y no hay mayor peligro que el de la expansión de los combustibles fósiles”.

Para Guterres, “incluso a corto plazo, los combustibles fósiles no tienen sentido político ni económico. Sin embargo, vivimos atrapados en un mundo donde los productores de combustibles fósiles y quienes los financian tienen a la humanidad agarrada por el cuello”.

El exprimer ministro portugués no dudó en aprovechar la ocasión de lanzar un feroz ataque contra la industria del petróleo y el gas. “Durante décadas -afirmó- la industria de los combustibles fósiles ha invertido mucho en pseudociencia y en relaciones públicas para promover una narrativa falsa a fin de minimizar su responsabilidad en el cambio climático y socavar las políticas climáticas ambiciosas, imitando las escandalosas tácticas de las grandes tabacaleras”.

For decades, the fossil fuel industry has invested in pseudo-science & public relations, with a false narrative to minimize their responsibility for climate change & undermine ambitious climate policies.

They exploited the same scandalous tactics as Big Tobacco decades before.

— António Guterres (@antonioguterres) June 17, 2022