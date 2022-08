La proliferación de residuos plásticos en el mar es actualmente uno de los mayores problemas ecológicos que tiene planteado el planeta, pero, por fortuna, surgen noticias positivas en este ámbito. Las grandes islas de basura plástica que se reparten en varios puntos del globo, entre ellas el Pacífico, pueden ser eliminadas. Así lo está demostrando una organización internacional, que se dedica a ‘pescar’ con grandes redes los objetos flotantes que forman estas ‘islas’ de basura.

El proceso puede ser lento, dado que las cantidades de plástico que hay en estas concentraciones es realmente ingente, pero es que el volumen de material que está recogiendo The Ocean Clean Up es también impresionante. Ello hace concebir esperanzas sobre la progresiva eliminación (si no total, al menos en gran parte) de los plásticos que flotan en los océanos.

100 millones de kilos de basura

Esta ONG, nacida en Holanda y que actúa en todo el mundo, ha eliminado en un solo año nada menos que 100.000 kilos de plástico de la gran isla de basura del Pacífico, que se estima que acumula un total de 100.000.000 kg.

Ocean Clean explicó en una nota que su actuación en este primer año supone haber limpiado un 1/1000 de la gran isla de plástico, es decir, que repitiendo la misma operación otras 1.000 veces, lograría eliminarse por completo. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible.

¿Cómo actúa esta organización sin ánimo de lucro? Su sistema consiste, fundamentalmente, en pescar la basura que flota en el mar, y para ello nada mejor que unas inmensas redes en forma de círculo, sostenidas por boyas flotantes, que van recogiendo los residuos para descargarlos luego en los buques.

El año pasado la entidad fue noticia por poner en marcha el sistema de redes llamado System 002 o ‘Jenny’, con el que comenzó a recoger plástico en el Pacífico Norte. Sin embargo, The Ocean Cleanup se dispone a estrenar una nueva fase, con la puesta en marcha del System 003, que permite recoger 10 veces más material que el sistema anterior.

“Ahora que nuestra tecnología está validada, estamos listos para pasar a nuestro nuevo y ampliado Sistema 003, que se espera que capture plástico a una tasa potencialmente diez veces mayor que el Sistema 002, a través de una combinación de mayor tamaño, eficiencia mejorada y mayor tiempo de actividad”, señala la ONG en su página web.

Suprimir la gran isla de plástico en 2040

"Nuestros sistemas flotantes están diseñados para capturar plásticos que van desde piezas pequeñas, de solo milímetros de tamaño, hasta grandes desechos, incluidas redes de pesca masivas desechadas (redes fantasma), que pueden tener decenas de metros de ancho", añaden.

Según sus cálculos, necesitan diez sistemas de máxima capacidad para limpiar la gran isla de basura del Pacífico.

"The Ocean Cleanup proyecta poder eliminar el 90% del plástico flotante del océano para 2040", señala la entidad.

Otra de las acciones que tienen previstas es utilizar la llamada ‘Gran Barrera de Burbujas’, un invento holandés para reflotar en superficie aquellos residuos que permanecen en el fondo marino. Ya se está utilizando en los ríos para recuperar desechos plásticos, pero se quiere utilizar también en el mar.

Este sistema elimina los desechos bombeando aire a través de un tubo en el fondo de los ríos. Esto genera una acumulación de burbujas que redirige los plásticos hacia la superficie.

