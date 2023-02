El proyecto de ley de bienestar animal, que mantiene enfrentados al PSOE y Podemos y que se debatirá este jueves en el pleno del Congreso, peligra cada vez más, después de que varios de los socios de investidura del Gobierno hayan manifestado que votarán en contra si finalmente se excluye a los perros de caza.

El documento fue aprobado el verano pasado por el Consejo de Ministros, bajo el impulso de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Podemos, pero poco después el Grupo Socialista presentó una enmienda para excluir a los perros de caza. Dicha enmienda transaccionada ha sido incorporada al texto en la fase de Comisión con el apoyo del PP y Vox entre otros grupos, pero con el rechazo de Unidas Podemos, que sin embargo sí votó en dicho trámite a favor del conjunto del proyecto de ley.

La enmienda que excluye a los perros de caza altera "el corazón" de la futura ley, ha asegurado este martes la secretaria de Organización de Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, quien ha instado a los socialistas a rectificar. "Esperamos que de aquí al jueves haya algún movimiento" por parte del Grupo Socialista, ha insistido la responsable de Podemos.

"Todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero creemos que hay voluntad de alcanzarlo. La propuesta que hemos hecho al PSOE, la del 'modelo Page', es totalmente asumible (…)", ha añadido Verstrynge. Dicho modelo excluye de la protección legal en la comunidad de Castilla-La Mancha a los perros de caza únicamente mientras practican dicha actividad.

Para el PSOE, la enmienda incorporada al proyecto de ley es la trabajada con el campo y el medio rural. "Creemos que es una buena ley que saldrá adelante", han dicho este martes fuentes del PSOE.

Según la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, es normal que haya diferencias entre partidos dentro de los gobiernos y ha dicho que los animales de caza, entre otros, tienen que tener una regulación distinta. En cualquier caso, confía en que el proyecto de ley estará aprobado esta semana para disponer de una norma en este país que mejore el bienestar de los animales.

Desde Unidas Podemos en el Congreso, su portavoz Pablo Echenique ha manifestado que este grupo seguirá trabajando hasta "el último momento para que el PSOE rectifique y retire la enmienda pactada con PP y Vox". "Esto no es una demanda solo de Unidas Podemos, sino absolutamente mayoritaria en la sociedad", ha añadido.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado que su grupo no podrá apoyar la futura ley de bienestar animal ni tampoco el resto de formaciones verdes si el proyecto de ley se mantiene en los términos actuales. "No la apoyaremos; soy muy claro", ha dicho tras reprochar que el proyecto de ley en tramitación protege menos a los perros de caza que las leyes de algunas comunidades autónomas, lo cual resulta "insólito".

Desde la CUP, Mireia Vehí ha reprochado también que el proyecto de ley en los términos actuales es "peor" que algunas legislaciones comunitarias al dejar fuera de la protección legal a los perros de caza. "No es una regulación deseable ni positiva", ha dicho.

Desde Compromis se ha instado a reconsiderar el proyecto de ley que a día de hoy, según la formación no tiene asegurado el voto afirmativo de la misma. Según Genis Boadella, del PDeCAT, esta formación no tiene todavía el voto decidido y habrá que esperar a los contactos y negociaciones esta semana para decidir finalmente; el diputado ha advertido de que la normativa invade competencias y exige "algún retoque". Desde ERC, Gabriel Rufián ha dicho que en ningún caso pueden aprobar "un proyecto de ley que utiliza a los animales como si fueran herramientas".

Desde el ala de la derecha, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado que su grupo votará no a este proyecto de ley diseñado "desde el animalismo más radical y el desconocimiento del mundo rural", una iniciativa realizada por "los progres urbanitas que desprecian el mundo rural".

"No han escuchado a nadie para la elaboración del proyecto de ley, que según los conocedores del mundo rural es un auténtico disparate". "Los animales merecen protección, pero no pueden ser sujeto de derechos ni deberes, no se puede pedir responsabilidades a un perro", ha añadido el responsable de Vox.

Por su parte la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha manifestado que su grupo votará en contra; "Somos críticos con el planteamiento del proyecto de ley y generará problemas en muchos sectores".