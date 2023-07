Un sorprendente hallazgo acaba de darse a conocer en el mundo de la botánica. Científicos del Royal Botanic Gardens han descubierto el único miembro hasta ahora conocido de la familia de las palmeras (Arecaceae) que florece y da sus frutos casi totalmente bajo tierra. Por ello, se ha bautizado a esta nueva especie como Pinanga subterranea.

Originaria de la isla tropical de Borneo, en el sudeste asiático, la planta es bien conocida por los lugareños, familiarizados con su fruta de color rojo brillante, un manjar dulce y jugoso que se consume en algunas partes de la isla. Sin embargo, la planta había pasado inadvertida para los científicos que, hasta la fecha, han descrito alrededor de 300 especies diferentes de palmeras en esta gran isla.

Pinanga subterránea se une a más de 2.500 especies de palmeras conocidas por la ciencia, de las cuales hasta la mitad pueden estar en peligro de extinción.

Según el equipo internacional de investigadores, P. subterranea se puede encontrar distribuida por las selvas tropicales primarias del oeste de Borneo, cruzando las fronteras estatales desde Sarawak en Malasia hasta Kalimantan en Indonesia. Antes de su descripción científica, la planta se conocía en al menos tres idiomas de Borneo con los nombres Pinang Tanah, Pinang Pipit, Muring Pelandok y Tudong Pelandok.

Ocultos a la vista

Aunque la planta y su fruto son bien conocidos por los pueblos indígenas de Borneo, la comunidad científica ha pasado completamente por alto a P. subterranea, para sorpresa de los propios autores. Según los investigadores, esto destaca la necesidad de colaborar más estrechamente con las comunidades indígenas y su intrincado conocimiento del paisaje y los bosques.

De hecho, los investigadores fueron alertados por primera vez sobre la presencia de la planta por el coautor del estudio, Paul Chai, un botánico de Malasia y que da nombre a la especie de palma Pinanga chaiana. Paul encontró por primera vez la palmera en 1997 durante una visita al Santuario de Vida Silvestre Lanjak Entimau, Sarawak. Mientras apartaba la gruesa hojarasca que rodeaba una palma joven para tomar una mejor foto de ella, notó la fruta que había quedado al descubierto. Había varias plantas, pero sólo una con frutos. En 2018, los científicos de Kew, Benedikt Kuhnhäuser, Peter Petoe y William Baker, volvieron a visitar el Santuario de Vida Silvestre Lanjak Entimau y recolectaron varios especímenes de palmeras para investigación científica.

“Un descubrimiento único en la vida”

El profesor Benedikt Kuhnhäuser, de RBG Kew, ha afirmado: "Sin el aviso de nuestro colega de Malasia, Paul Chai, probablemente habríamos confundido esta nueva y emocionante especie con una plántula de palma sin complicaciones y habríamos pasado de largo. "En cambio, hemos descrito científicamente un caso increíblemente raro de geofloración, que es una floración subterránea, y el primer ejemplo conocido de este tipo en toda la familia de las palmeras. Realmente es un descubrimiento único en la vida".

"Hemos descrito científicamente un caso increíblemente raro de geofloración, que es una floración subterránea"

Independientemente del equipo, el investigador indonesio y autor principal del estudio, Agusti Randi, encontró un par de especímenes de palma en Kalimantan en 2017. Al menos uno de ellos parecía haber sido desenterrado por cerdos salvajes, mientras que otros parecían haber sido comidos o aplastados por los animales. Los investigadores de Indonesia, Malasia y Kew se unieron para describir científicamente esta inusual palmera como una especie nueva para la ciencia.

Un hallazgo inusual

Agusti Randi, Universidad Nacional de Singapur, explica: "La primera vez que me encontré con esta palmera enana en 2017 en un bosque en Kalimantan Occidental, un grupo de jabalíes cavaba en el suelo, alrededor de una población de P. subterranea, y encontré varios frutos maduros con un llamativo color rojo brillante tirados en el suelo. Me di cuenta de que gran parte de la tierra alrededor de los tallos de esta palmera había sido excavada por los jabalíes para encontrar la fruta que estaba bajo tierra. Sus heces también estaban esparcidas en charcos con las semillas contenidas en ellos".

A primera vista, la especie parece una planta juvenil de otras palmeras comunes en la selva tropical de Borneo. Las plántulas de palma a menudo ensucian el suelo del bosque en las selvas tropicales y son muy difíciles de identificar, incluso para el botánico más experto, y en consecuencia tienden a ser ignoradas en los estudios botánicos. En este caso, sin embargo, estas plantas aparentemente jóvenes son en realidad ejemplares adultos completamente formados, con sus partes reproductivas ocultas bajo la superficie del suelo.

Sin embargo, incluso con el aviso del profesor Chai, los científicos todavía tenían que demostrar que realmente era una especie nueva. Hay más de 140 especies de palmeras del género Pinanga, la mayoría de las cuales son plantas pequeñas y erectas que se pueden encontrar a lo largo del sotobosque.

Más de 100 de estas especies se encuentran en el sudeste asiático y Borneo es el centro de su diversidad. Discernir a Pinanga subterranea como una novedad genuina requirió un estudio meticuloso por parte de Randi, un experto en Pinanga, quien comparó cuidadosamente los especímenes de esta palma con todas las demás especies de Borneo conocidas de este género antes de confirmar que era una especie nueva.

Flores y frutos bajo tierra

La gran mayoría de las plantas con flores (angiospermas) han evolucionado para desarrollar sus flores y frutos por encima del suelo, lo que ayuda a facilitar la polinización y la dispersión de semillas. Pero hay un pequeño subconjunto de plantas que ha evolucionado para florecer y dar frutos bajo tierra, procesos conocidos como geofloración y geocarpia, respectivamente, que se ha observado en al menos 171 especies en 89 géneros y 33 familias de plantas. El maní, por ejemplo, florece sobre la tierra, pero luego su fruto se desarrolla de forma subterránea. Sin embargo, la fructificación y la floración exclusivamente bajo tierra es un fenómeno extremadamente raro y, según el conocimiento de los autores, solo se ha observado en el género de orquídeas pequeñas Rhizanthella.

Este comportamiento inusual ha desconcertado a los científicos, ya que aparentemente dificulta la capacidad de una planta para polinizar y esparcir semillas con éxito, y nunca antes se había observado en la familia de las palmeras. Con la descripción de P. subterranea como nueva para la ciencia, los autores del estudio esperan atraer el interés de otros investigadores que puedan ayudar a desentrañar algunos de los misterios que rodean a esta especie inusual.

¿Cómo tiene lugar la polinización?

El profesor William Baker, líder sénior de investigación de Tree of Life en RBG Kew, señala: "He estado estudiando palmeras durante 30 años y me sorprende cómo estas plantas siguen sorprendiéndonos. Este hallazgo inesperado plantea muchas más preguntas de las que responde. ¿Qué está polinizando la palma? ¿Cómo encuentra el polinizador las flores bajo tierra? ¿Cómo evolucionó este fenómeno y con qué diablos nos sorprenderán las palmas a continuación?".

En el caso de P. subterranea, la instancia dual de geocarpia y geoflora ha sido aún más desconcertante, ya que las plantas del género Pinanga suelen ser polinizadas por insectos como abejas y escarabajos, que no pueden moverse tan fácilmente bajo tierra como arriba. Y, sin embargo, a pesar de esta rareza, los científicos han observado una gran cantidad de semillas y frutos de P. subterranea, lo que indica que funciona un mecanismo de polinización eficaz. Los autores del estudio aún no han descifrado este misterio, lo que requerirá un mayor estudio de los procesos que ocurren dentro del suelo.

Los investigadores sí han conseguido ya aclarar cómo las semillas de la planta se dispersan a través de la selva tropical. Las observaciones han revelado que la fruta es desenterrada y consumida por el cerdo barbudo (Sus barbatus). Aunque la fruta no parece tener un olor distintivo para la nariz humana, el sentido del olfato mucho más fino de los cerdos puede ayudarlos en la búsqueda de comida, de la misma manera que los cerdos se utilizan para buscar trufas.

Las semillas de la fruta consumida luego se dispersan a través del bosque en las heces de los cerdos y, de hecho, los investigadores han cultivado con éxito semillas recolectadas de los excrementos de los cerdos.

Estudio de referencia: https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ppp3.10393

