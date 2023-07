España se enfila a partir de este lunes en la que ya se considera una inevitable segunda ola de calor. Las temperaturas, según los expertos, pueden ser incluso de récord. No se descarta que en algunas localidades puedan alcanzarse los 45ºC de temperatura máxima, pero las superiores a 40ºC serán bastante habituales en la mitad sur de la Península Ibérica, según los pronósticos tanto de la AEMET como de otros meteorólogos.

AEMET prevé el pico de esta segunda ola de calor para la tarde de este lunes, si bien ya desde la mañana y también posteriormente, hasta el martes, se prolongará una situación de calor realmente intenso en casi toda la Península y Baleares, exceptuando el noroeste y Cantábrico, donde los termómetros serán más benignos.

La agencia estatal prevé 43 y 42 grados de máxima para el lunes por la tarde en puntos de Castilla-La Mancha, incluyendo Ciudad Real, si bien el récord podría registrarse en la ciudad de Córdoba, donde se anticipan hasta 44 grados. Toledo o Morón de la Frontera, más al sur, pueden registrar 42 grados, según AEMET. Las noches se prevén no solo tropicales (mínimas que no bajan de 20ºC), sino incluso tórridas (que no bajan de 25ºC).

"Podría ser histórica"

La meteoróloga de eltiempo.es Marta Almarcha afirma que la explicación a estas jornadas de calor extremo hay que buscarla en dos conceptos: horno ibérico y combustible africano. “La nueva ola de calor podría ser histórica”, afirma en este portal especializado.

Una dorsal asentada sobre el Mediterráneo occidental será la clave. Este fenómeno “garantizará movimientos descendentes del aire, lo que hará que se caliente. Esto, unido a la fuerte insolación de estas fechas, provocará un ascenso de temperaturas”, afirma Almarcha.

A ello hay que sumar el ‘combustible africano’, es decir, la llegada de masas de aire norteafricanas que intensificarán el calor. Este aire africano traerá también calima a algunas partes de la Península y Baleares. También habrá una masa subpolar que, pese a llegar del norte, se calentará al verse forzada a descender.

¿Hasta cuándo durará esta situación? Las simulaciones informáticas indican que la citada dorsal responsable de esta situación empezará a desplazarse hacia el suroeste el miércoles, mientras que el jueves lo haría ya más hacia el sur. Por tanto, a partir del miércoles habrá zonas en que ya se notará cierta suavización de las temperaturas, pero aún con gran incertidumbre. Este movimiento de la dorsal, en cambio, haría subir las temperaturas considerablemente en Canarias entre el miércoles y el jueves.

Para el jueves sí se espera un descenso “suave y gradual” que previsiblemente continuará el viernes y el sábado. Ello no evitará que la mayor parte de la mitad sur peninsular siga viéndose afectada por un calor muy intenso, señala la meteoróloga.

