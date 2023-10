La Comisión Europea premió este jueves a Zaragoza, Madrid, València, Valladolid y Vitoria-Gasteiz por sus planes para alcanzar la neutralidad climática en 2030, y les otorgó un sello de la UE que acredita sus esfuerzos para ser ciudades inteligentes y libres de emisiones contaminantes.

Hay cinco ciudades españolas premiadas de un total de diez, lo que convierte a España en el país de la Unión Europea (UE) más condecorado en una lista que también conforman Estocolmo (Suecia), Sonderborg (Dinamarca), Mannheim (Alemania), Klagenfurt (Austria) y Cluj-Napoca (Rumanía).

El vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, fue el encargado de desvelar los nombres de las ciudades ganadoras durante un evento en la sede del Comité Europeo de las Regiones (CdR), la institución que representa a los gobiernos locales y regionales de la UE, y que siempre reivindica la importancia que juegan las administraciones subestatales en la ejecución de las medidas para la transición ecológica.

En su discurso en el CdR, Sefcovic defendió el Pacto Verde Europeo, con el que el Ejecutivo comunitario quiere lograr que la UE sea una zona libre de emisiones contaminantes para 2050.

Para el dirigente comunitario, es "impresionante" que las ciudades españolas premiadas con el sello climático de la UE hayan recibido el galardón por sus planes para alcanzar las cero emisiones en 2030, es decir "20 años antes que en el resto de la Unión", resaltó el vicepresidente de la Comisión, que elogió estos esfuerzos.

"Me gustaría felicitar a Madrid, València, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza porque han hecho un gran trabajo. Y creo que esto no es más que la expresión de las políticas climáticas de España, con el enfoque que ponen en las fuentes renovables y en asegurarse de que no sólo Europa, sino también las ciudades de Europa, sean climáticamente neutras", apuntó Sefcovic en declaraciones a Efe.

Tendrán más inversiones de la UE

Según el vicepresidente de la Comisión, este sello climático de la UE ayudará a "desbloquear inversiones adicionales que llegarán a las ciudades" españolas premiadas, porque ofrecen a los inversores la garantía de que "sus planes de neutralidad climática son buenos", ya que "los mejores expertos de la UE han certificado que sus modelos de funcionamiento pueden ejecutarse".

Sefcovic considera que ser premiado con el sello climático europeo acredita "la alta calidad de la gestión y de la solidez de las políticas municipales en lo que respecta a la modernización de las ciudades, la descarbonización y la adopción de nuevas tecnologías neutras para el clima".

El Ejecutivo comunitario espera que las ciudades galardonadas con el sello climático de la UE puedan utilizarlo como signo de confianza en sus planes de neutralidad climática cuando busquen financiación pública o privada.

Todas las ciudades premiadas con este sello forman parte de un grupo más grande de 100 urbes que firmaron contratos con actores implicados en la transición ecológica, como empresas o ciudadanos, para fijar planes de acción y estrategias de inversión para lograr la neutralidad climática, auspiciado y revisado por la Comisión Europea.

Un primer grupo de ciudades europeas presentó a la Comisión sus contratos en abril de 2023 para que fueran estudiados, y este octubre Bruselas espera recibir los documentos de un nuevo grupo de ciudades, según especificó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y consumen más del 65 % de la energía del planeta, según los datos de la Comisión.

