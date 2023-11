Incluso si el mundo frenara en seco las emisiones de CO2, una parte clave y considerable de la Antártida está ya condenada a un derretimiento “inevitable”, según pone de manifiesto un nuevo estudio, que desvela lo preocupante e irreversible de la situación provocada por el calentamiento global.

Aunque el derretimiento completo del continente helado tardará cientos de años, lo que añadiría casi 1,8 metros al nivel del mar, no hará falta llegar a tal extremo para modificar para siempre dónde y cómo vivirá la gente en el futuro, señala estudio.

Los investigadores utilizaron simulaciones por computadora para calcular el futuro derretimiento de las plataformas que actúan como escudos protectores del hielo que hay en el Mar de Amundsen en la Antártida occidental.

La investigación, publicada días atrás en la revista Nature Climate Change, descubrió que incluso si el calentamiento futuro se limitara a sólo unas pocas décimas de grado más –un objetivo internacional que muchos científicos dicen que es poco probable que se alcance–, ello tendría “un poder limitado para prevenir el calentamiento de los océanos que provocará el colapso de la capa de hielo de la Antártida occidental”.

“Nuestra principal pregunta aquí era: ¿Cuánto control tenemos todavía sobre el derretimiento de las plataformas de hielo? ¿Cuánto deshielo se puede evitar aún reduciendo las emisiones? Explicó a la agencia AP la autora principal del estudio, Kaitlin Naughten, oceanógrafa del British Antártida Survey.

“Desafortunadamente, no es una gran noticia. Nuestras simulaciones muestran que estamos inmersos en un rápido aumento de la tasa de calentamiento de los océanos y el consiguiente derretimiento de las plataformas de hielo durante el resto del siglo”.

Derretimiento en todos los escenarios posibles

Si bien estudios anteriores ya habían anticipado lo grave que es la situación, Naughten ha sido el primero en utilizar simulaciones por computadora para estudiar el componente clave del derretimiento del agua cálida que derrite el hielo desde abajo. La investigación analizó cuatro escenarios diferentes sobre la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. En todos y cada uno de los escenarios, el calentamiento del océano fue demasiado elevado como para que esta sección de la capa de hielo sobreviva, concluyó el estudio.

Naughten observó el derretimiento de las plataformas de hielo más importantes y que actúan como escudo para los glaciares del interior. Una vez que estas plataformas de hielo se derriten, no hay nada que impida que los glaciares que hay detrás fluyan hacia el mar, elevando así el nivel de los océanos en todo el mundo.

Naughten analizó específicamente lo que sucedería si de alguna manera el calentamiento futuro se limitara a 1,5 grados Celsius de aumento respecto a los niveles de mediados del siglo XIX (el objetivo internacional) y encontró que se producirá un proceso de derretimiento galopante incluso en ese supuesto tan moderado de calentamiento. De hecho, el mundo ya se ha calentado alrededor de 1,2 grados Celsius desde la época preindustrial y gran parte de este verano ya superó temporalmente la marca de 1,5.

El estudio de Naughten se centró en la parte de la capa de hielo de la Antártida occidental que corre mayor riesgo de derretirse desde abajo, cerca del mar de Amundsen. Incluye la enorme plataforma de hielo Thwaites que se está derritiendo tan rápido que recibió el sobrenombre de "glaciar del fin del mundo". La Antártida occidental es sólo una décima parte del continente sur, pero es más inestable que el lado oriental, más grande.

"El daño ya está hecho"

Esa parte de la Antártida “está condenada al fracaso”, explica Eric Rignot, científico del hielo de la Universidad de California en Irvine, que no participó en el estudio. "El daño ya está hecho”, resumió.

El científico del hielo de la Universidad de Colorado, Ted Scambos, que tampoco participó en el estudio, confirmó que esta capa de hielo “con el tiempo va a desaparecer. No es una conclusión feliz y sólo la digo de mala gana”.

A Naughten no le gusta usar la palabra “condenado”, porque dijo que dentro de 100 años el mundo podría no sólo detenerse sino revertir los niveles de carbono en el aire y el calentamiento global. Pero admitió que lo que está sucediendo ahora sobre el terreno es un lento colapso que no se puede detener, al menos en este siglo.

“Creo que es inevitable que parte de esta área se pierda. Es inevitable que el problema empeore”, dijo Naughten a The Associated Press. “No es inevitable que lo perdamos todo porque el aumento del nivel del mar ocurre a muy largo plazo. Sólo hemos investigado qué pasará hasta 2100. Entonces, después de 2100, probablemente todavía tengamos algo de control”.

Independientemente de las palabras que se utilicen, Naughten dijo que ella y otros científicos que estudiaron el área en investigaciones anteriores concluyeron que esta parte de la Antártida “no podría salvarse, o gran parte de ella no podría salvarse”.

El estudio de Naughten no calculó cuánto hielo se perderá, cuánto subiría el nivel del mar ni a qué velocidad. Pero estimó que la cantidad de hielo en el área de mayor riesgo, si se derrite todo, elevaría el nivel del mar en aproximadamente 1,8 metros.

Sin embargo, dijo, se trata de un proceso lento que se desarrollará durante los próximos cientos de años, hasta los años 2300, 2400 y 2500.

Este tipo de aumento del nivel del mar sería “absolutamente devastador” si ocurriera durante 200 años, pero si pudiera extenderse durante 2.000 años, la humanidad podría adaptarse, dijo Naughten.

Estudio de referencia: DOI: 10.1038/s41558-023-01818-x

