Los amantes de las dos ruedas tienen un nuevo concesionario. Esta semana se inauguró el concesionario de Marcos Cycles. Esta apertura, marca un hito importante para Marcos Automoción, que durante años ha sido referente en la venta de vehículos de cuatro ruedas en la región. Ahora con Marcos Cycles, el conglomerado alicantino se aventura en el emocionante mundo de las motocicletas, ofreciendo una amplia gama de opciones para los aficionados a las dos ruedas.

El nuevo concesionario de Marcos Cycles se encuentra estratégicamente ubicado en una de las principales arterias viales de la ciudad. Con un espacio de exhibición espacioso y una infraestructura de servicio de última generación, está preparado para ofrecer a los clientes una experiencia excepcional. Las nuevas instalaciones albergarán la gama completa de productos y marcas del Grupo Piaggio (Aprilia, Moto Guzzi, Vespa y Piaggo).

Marcos Cycles también destaca por su gran equipo de profesionales que se encuentra a cargo de proporcionar una experta y especializada atención a cada cliente, gracias a su amplia experiencia y cualificación. Además, el equipo de servicio de postventa está listo para ofrecer mantenimiento y reparaciones de alta calidad, lo que garantiza que las motocicletas de los clientes estén siempre en perfectas condiciones.

El universo Piaggio con Moto Guzzi, Aprilia y Vespa

Marcos Automoción ha establecido una sólida reputación en la zona como distribuidor de automóviles. Ahora, con la apertura de Marcos Cycles, buscan llevar esa misma excelencia a la industria de las motocicletas. El concesionario ofrece una amplia gama de marcas y modelos de motocicletas. Los modelos Piaggio, conocidos por su elegancia y rendimiento, destacan por su diseño italiano de primera clase. Moto Guzzi, es célebre por su herencia única y su estilo inconfundible. Aprilia con su enfoque en la innovación y el rendimiento, atrae a entusiastas de las carretas y las motos deportivas. Y Vespa, con su icónico diseño retro, ha sido símbolo de movilidad urbana durante décadas.

Promoción exclusiva de inauguración

La satisfacción del cliente es una de las principales prioridades de Marcos Cycles. El concesionario ofrece opciones de financiación flexibles, lo que facilita la adquisición de una motocicleta nueva con una amplia variedad de presupuestos.

Y además, para celebrar la inauguración de Marcos Cycles, los clientes que visiten el concesionario durante el periodo de lanzamiento podrán disfrutar de una oferta exclusiva en la compra de su motocicleta.

La inauguración oficial fue el pasado jueves 26 de octubre y contó con la presencia por parte de Marcos Automoción de Francisco Marcos (CEO), por parte de Piaggio España de Javier Rodríguez (CEO), Yolanda Medrano (Directora Desarrollo de Red) y Carlos Herrero (Director Comercial), y por parte de Piaggio Group, Marcos Lancia Lancia (Head of Strategy and planning of network Development EMEA) y Davide Todeschini (Execution plan department EMEA).

Con la apertura de Marcos Cycles, Marcos Automoción reafirma su compromiso con la innovación y la diversificación de sus productos. Marcos Automoción espera que esta línea de negocio fortalezca su posición en la industria automotriz y le permita llegar a una base de clientes más amplia y entusiasta.

Más información

- Dirección: Carretera de Ocaña, 10, Alicante

- Teléfono: 865 88 05 66

- Ya puedes seguir todas las novedades del concesionario en los perfiles oficiales de Marcos Cycles:

Instagram y Facebook