Albert Llovera - Claudi Ribeiro “Leites” (Toyota Yaris - PCR Sport) tuvieron que abandonar al inicio de la primera cronometrada de la segunda etapa del 29 Rally de la Nucía, después que el diferencial central de su mecánica dijera basta. Esto le sucedía al equipo del Grupo La Grajera después protagonizar una excelente primera etapa en la que estuvieron flirteando con el top5 en la clasificación de la Toyota Iberian Racing Cup (TGR) 2023.

El piloto de Andorra la Vella nos comentaba de esta manera el momento del abandono: “Se produjo en el momento de tomar la salida en la séptima especial (primera de la segunda etapa). Cuando nos acercamos a la línea de salida ya me di cuenta que algo no iba bien, parecía como si me hubiera dejado el freno puesto. El peor presagio se confirmó en el momento de intentar salir ... nos quedamos clavados”. Ademas continuaba: “Después de completar una primera etapa a un ritmo muy competitivo, a medida que avanzaba el rally me sentía más cómodo al volante del Toyota y la mejora después de cada especial fue considerable. Una lástima no poder continuar, completar el rally habría sido muy positivo para nosotros para coger ritmo de competición en un rally”.

Para Llovera, abandono a parte, el momento más complicado se produjo en la sección nocturna del rally: “Sobre todo en la primera cronometrada nocturna de la prueba. Hacía mucho tiempo que no competía en un rally de noche y al principio me costó un poco coger el ritmo. Con todo fue un problema que solucionamos rápidamente y a partir de la segunda crono de noche todo volvió a la normalidad”.

Excelentes sensaciones en el shakedown y en la primera etapa. Comentaba Albert que en la parte inicial del Rally La Nucía se sintió muy a gusto pilotando el Toyota Yaris, estas sensaciones se vieron refrendadas en los cronos marcados.

En el shakedown, Llovera-”Leites” hicieron tres pasada por la especial Bolulla-Tárbena (4,510 km), marcando un mejor tiempo de 3’22”973, confirmando que todo estaba en orden para empezar el rally.

A lo largo de la primera etapa, la dupla del Grupo La Grajera se situaron de inicio en la séptima posición de la TGR, lugar que mantuvieron durante las seis cronometradas de la etapa y con posibilidad de mejorar y ubicarse en el top5 de la copa monomarca de Toyota.

Dentro de quince días (en concreto días 17 y 18), Llovera -”Leites” disputarán la última cita del calendario de la copa mencionada. Será sobre tierra y en la provincia de Córdoba, hablamos del 10 Rally ciudad de Pozoblanco.

La prueba de la Escudería Sierra Morena debía haberse celebrado el pasado mes de Abril, pero la situación de extrema sequía que se vivía en los escenarios de la prueba obligaron a los organizadores a aplazar su rally.