“Convertirnos en referentes internacionales y la apuesta por la genética reproductiva son los proyectos más ilusionantes”

¿Cómo ha sido su desarrollo profesional dentro de UR?

Ha sido un desarrollo natural y progresivo, como todo lo que empieza desde cero. Podría decir que en estos 16 años, mi trayectoria profesional ha ido de la mano del afianzamiento y expansión de la empresa hasta llegar a consolidarla como un referente nacional e internacional en nuestro sector. He disfrutado cada etapa, y para mí esto es un reto continuo, pensando siempre en mejorar en el futuro.

¿Qué le motivó a especializarte en este sector y qué aspectos encuentras más gratificantes de tu trabajo?

Pues yo empecé aquí por pura casualidad, en respuesta a la idea que me planteó nuestro presidente, el Dr. López Gálvez, y que me permitió cambiar del sector de la banca al campo de la salud. A veces hay que dejarse llevar aunque corras el riesgo de fallar, cuando un reto te ilusiona. Cada paso que damos es gratificante y significativo para nosotros, y personalmente para mí. Nos gusta que la gente de Grupo UR se sienta orgullosa de formar parte de este equipo. Quizás el hecho de habernos convertido en un referente internacional y recibir pacientes de todo el mundo, o la apuesta por la genética como parte de los tratamientos de reproducción asistida, sean los proyectos que más alegrías me dan a día de hoy. Pero sobre todo, me quedo con el equipo humano que hemos formado a lo largo de estos años.

¿Cómo valoras la evolución de la medicina reproductiva en cuanto a su enfoque y atención a las necesidades específicas de las mujeres a lo largo del tiempo?

La evolución de la medicina reproductiva está siendo espectacular, dando respuesta a la mayoría de circunstancias que nos encontramos. Tanto en el ámbito de laboratorio como en la tecnología, la innovación de técnicas que van surgiendo nos permiten implementar mejoras en todos los procesos, lo que significa poder ayudar cada vez a más mujeres y parejas que necesitan de un tratamiento de fertilidad para tener a su deseado bebé.

¿Qué avances destacarías en el campo de la medicina reproductiva que han beneficiado especialmente a las mujeres?

La reproducción asistida ha evolucionado en múltiples aspectos, pero yo destacaría que la aceptación social de ser madre gracias a técnicas de Reproducción Asistida es cada vez mayor, y sin duda, la inclusión de la genética en los tratamientos, que aumenta notablemente las posibilidades de lograr el embarazo y nacimiento de un hijo sano, que es nuestro principal objetivo, para lo que estamos aquí.

En la conmemoración del Día de la Mujer, ¿qué mensaje le gustaría compartir con otras mujeres que trabajan en el sector sanitario?

No me considero en posición de dar mensajes a nadie, pero si creo que debemos poner el foco en el paciente, pues la transformación digital del las empresas médicas, en ocasiones nos despista. Entiendo que poco a poco iremos encontrando un equilibrio entre la atención personalizada y los beneficios de dicha transformación. Eso sí, mis felicitaciones a todas las mujeres que trabajamos en este sector, en un día tan señalado e importante para todas nosotras.