¿Qué consejo le gustaría compartir con otras mujeres que trabajan en el cuidado de personas mayores?

El trabajo con personas mayores es muy gratificante, pero también se asume una gran carga emocional, incluso física. Por ello, recomendaría que busquen apoyo si creen que lo necesitan. Además, aconsejaría que no se abandonen las actividades que les hacen sentir bien, sea un deporte o un hobby, hay que buscar siempre momentos que generen emociones positivas y de desconexión, sobre todo cuando tienes un trabajo con una demanda emocional tan importante. Y por último, es importante mantener una actitud abierta a la formación continua, a la capacitación técnica, porque no hay nada mejor para disfrutar del trabajo que sentir que cada día lo haces mejor.

¿Cuál ha sido su experiencia en la conciliación?

No es una tarea sencilla, porque quieres llegar a todo y llegar al mismo nivel, entonces tienes que lidiar con muchas emociones encontradas, tomar decisiones a diario sobre cuál es tu prioridad. A mí la herramienta que mejor me ha funcionado es la planificación. Asimismo, es imprescindible ser tolerante con una misma, no todos los días podemos llegar a todo y no pasa nada.