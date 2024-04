Aurora Rodil, cuando la fe personal impregna la función pública en Elche: "El agua bendita no hace ningún daño"

Compromís trató este lunes, durante el pleno ordinario, de abrir los ojos, sin éxito, a PP y Vox sobre la neutralidad que deben mantener las instituciones y no inclinarse por una religión u otra y, menos aún, imponer ninguna.

A juicio de la edil Esther Díez, demasiados hechos acumulados demuestran ya que el alcalde, Pablo Ruz (PP), y también por extensión su socia de gobierno, Aurora Rodil (Vox), confunden su fue personal con su función de gobernantes en un Estado laico.

Presidenta, la Virgen

«Una sesión plenaria no puede estar presidida por una Virgen», decía Díez, quien además ponía en solfa que se bendiga la creación del Pabellón Adaptado o la apertura de la Casa del Mayor.

Aurora Rodil, en el pleno de este lunes / Áxel Álvarez

«Mezclar religión y política no les hace mejores católicos, sino peores representantes públicos porque están discriminando a una parte de la población», les decía Díez.

"Clericalismo institucional"

El socialista Mariano Valera, que se reconocía católico, se sumaba a esta crítica, ponía en cuestión que se convirtiera fugazmente la sala de prensa en capilla oratorio tras la marcha del edil José Navarro y hablaba de «clericalismo institucional».

«No he hecho mal ninguno pidiendo que se bendiga la Casa del Mayor. El agua bendita no hace ningún daño», replicaba Aurora Rodil, mientras que el alcalde le recordaba a Esther Díez que durante sus ocho años de gobierno «se ha sentado en este el salón de plenos con el obispo, un lugar donde se celebra misa (en agosto por los funcionarios difuntos ) y con un retablo de la Virgen restaurado por ustedes. Esto es normal en Elche. Lo que no es normal es su contradicción permanente y su hipocresía».