«No tenemos que ser perfectas, no aguantes todo o te quebrarás»

¿Qué le motivó a involucrarse en el ámbito de la innovación?

Mi motivación fue más de crecimiento personal hacia puestos de dirección en la gestión, que por tener una certeza de dónde me estaba metiendo. De lo que implicaba el mundo de la ciencia e impulsar proyectos innovadores. Hace dieciséis años tuvimos que explicar qué era un Parque Científico y casi inventar o adaptar programas y servicios a la realidad empresarial. Desde el Parque Científico, con el equipo de excelentes profesionales que lo conformamos, impulsamos que empresas y grupos de investigación innoven.

¿Cuáles diría que son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en puestos de liderazgo?

Principalmente, la conciliación. A la naturaleza no la vamos a cambiar, al menos de momento seremos nosotras las que traeremos los hijos/as a este mundo; luego somos nosotras las que, sabiendo cuáles son las reglas del juego, debemos aceptar de buen grado la segunda parte y es que se debe cooperar en la crianza.

Sin sentimientos de culpa, sin excusarnos por no realizar las tareas principales de cuidado. La otra gran limitación, nuestro exacerbado perfeccionismo. Muchas somos así. Debemos ser fantásticas empresarias, esposas, madres, hijas y mujeres. Pues mira, no; puedes fallar. Grábatelo a fuego: «No hace falta que seas perfecta, no aguantes todo o te vas a quebrar».

¿Qué consejo le daría a las jóvenes que quieren seguir una carrera en la ciencia y la innovación?

Que no hay límites y por lo tanto nadie te los puede imponer. Esos supuestos límites son los que tú pongas. Y si no hay límites, sueña.

¿Cuál ha sido su experiencia en la conciliación de la vida laboral y personal?

Cuando empecé a trabajar no existían ni planes de igualdad ni medidas de conciliación. Un ejemplo: mis hijos nacieron en viernes y mi marido el martes ya estaba trabajando. He sufrido largas jornadas laborales, viajes en fines de semana, etc. Creo que he aprendido a conciliar, o estoy aprendiendo a conciliar, gracias al equipo de gente joven que me rodeo, con una nueva escala de prioridades.