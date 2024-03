«Sigue siendo difícil para las mujeres acceder a puestos de representación jurídica en el sector privado»

¿Cómo diría que ha evolucionado la profesión de abogacía para las mujeres?

La evolución es innegable, ya que tradicionalmente la abogacía ha sido considerada una profesión masculina. Sin embargo, en la actualidad, son muchas las mujeres que ejercen como abogadas y son reconocidas como profesionales. Es importante destacar que, aunque se nos reconoce como profesionales, aún persisten lamentablemente prejuicios hacia las mujeres, especialmente jóvenes, quienes a menudo deben demostrar aún más su valía en la profesión de abogado debido a estas percepciones erróneas.

¿Qué le motivó a especializarse en el área de derecho bancario inmobiliario y compliance?

En un principio no tenía como objetivo una especialización concreta, pero las oportunidades laborales que se me han brindado me han permitido que hoy ejerza profesionalmente desde una firma propia, multidisciplinar. Puedo afirmar que soy una apasionada de mi trabajo, disfruto enormemente de lo que hago y creo que esta pasión la transmito a los asuntos y los clientes del despacho.

¿Te has encontrado con dificultades por ser mujer en este ámbito?

En el sector público, actualmente hay un creciente número de mujeres accediendo a cargos en la judicatura, fiscalía. Esto se debe en parte a las normativas que promueve la igualdad en este ámbito. Pero la situación cambia bastante en el sector privado ya que en lugar de un «techo de cristal», a menudo encontramos más bien un «bloque de hormigón». Con lo cual, sigue siendo extremadamente difícil para una mujer acceder a puestos de liderazgo o representación jurídica en grandes firmas o empresas.

