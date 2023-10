El 9 d´Octubre es el Día de la Comunitat Valenciana, de todas y todos los valencianos, da igual el lugar de la Comunitat en el que vivan, es nuestro día. Celebramos y conmemoramos nuestra propia historia. Nos recordamos a nosotros mismos nuestra propia memoria. Es un día importante para la reconciliación, festividad, encuentro y concordia de todo un pueblo que ha caminado a lo largo de la historia reciente, con el horizonte de reforzar y consolidar el origen de su expresión que, según el Estatut d’Autonomia, no es otra que “la voluntad democrática y del derecho de autogobierno del pueblo valenciano”.

Voluntad Democrática y Autogobierno. Dos conceptos que, bajo mi punto de vista, constituyen el armazón que apuntala nuestro proceso de evolución histórica. La voluntad democrática es la expresión libre que da lugar al reconocimiento propio. ¿Qué queremos y cómo lo queremos? Nuestra voluntad nace libre y se sustenta en los valores de la democracia. Con toda la carga conceptual que ello conlleva. El Autogobierno entendido como modelo de organización que nos permite reforzar nuestra democracia y alcanzar las aspiraciones de reconocimiento de nuestras facultades.

Cada uno vive este día como considera y mejor le parece. Pero es cierto que el carácter festivo e institucional del mismo nos concita a compartir y convivir con diferentes opciones de celebración y reconocimiento. No estoy muy segura de que la voluntad del Rey Jaume I, el Conquistador, cuando entró en la ciudad de Valencia en el año 1938 fuera esta festividad. ¿O si? No lo sé. Realmente la conmemoración festiva se desarrolla posteriormente y se traslada al resto del territorio a través de la institucionalización del mismo. Imaginen ustedes por un momento al Conquistador entrando en la ciudad de Valencia. No sé qué pensó, pero creo que era consciente que el resto del territorio estaba por conquistar y así sucedió. Siguiendo la Historia no será hasta el año 1851, al incorporarse Requena y Utiel a la extensión territorial de nuestra actual Comunitat, cuando queda configurada.

Me gusta la Historia en general y especialmente en particular, cuando está cerca, y es más a menudo de lo que solemos pensar, porque sí le prestas atención te das cuenta que nada puede pasar desapercibido. En ese sentido se relaciona la Calidad Democrática de una sociedad con su propia Historia y esto tiene mucho que ver con el conocimiento de los valores que la conforman. A saber, la voluntad social, la elección de la democracia como modelo de organización política y el autogobierno como objetivo que se debe expandir por todo el territorio. Cuando no es así, podemos mirarnos y preguntarnos ¿en qué parte de esta historia estamos?. ¿Vamos a olvidar que el Rey Jaume I entró en Valencia y que le quedó mucho por conquistar? No sería bueno.

Que no estamos en tiempos de conquistas lo avala el sistema democrático y el sentido común. Ya faltaría más. Pero sí estamos en tiempos de recordar que somos una tierra llena de diferencias y que eso nos enriquece y nos hace mejores. Diferencias que no deberían hacer más que unirnos y que nos recuerdan lo urgente que es huir de cualquier tipo de centralismo. Cuando digo cualquier tipo, me refiero a cualquier tipo, incluyendo lo lejano y lo cercano a nuestra Comunitat. Ustedes queridos lectores ya me entienden, ¡ay de esos tópicos que nos han perseguido y a los que hemos renunciado en pro de diferenciarnos de lo que siempre es y debe seguir siendo diferente!. Ahí está la riqueza de nuestra Comunitat: lo largo y lo ancho, el Sur y el Norte, la Montaña y el Mar y ...

Instalarnos en la queja lastimosa no debería ser lo elegido y tampoco soy yo partidaria de andar clamando al cielo. Las cosas terrenales mejor las arreglamos aquí y dejamos de pedir consolaciones de otro tipo. En definitiva, es cierto que nos quedan muchos pasos por dar y camino por recorrer. Nuestra propia historia nos pone delante que de un plumazo no se pueden borrar las cosas. Pues claro que no.

Estamos en un tiempo en el que el concepto de Calidad y Memoria Democrática está desapareciendo de nuestro aprendizaje. Cierto es que tiene muchos significados y representa muchos espacios conceptuales, más de los que le hemos adjudicado y delimitado. Así que no tengamos miedo de reivindicar lo que representamos y lo que queremos seguir representando para y por nuestra Comunitat.

Decía al principio que este día festivo que cada uno lo viva y lo celebre como crea mejor. Desde el Sur también lo haremos. Especialmente desde el respeto, la tolerancia, el reconocimiento, la igualdad y la integración que se refleja en el marco constitucional que avala nuestro Estatut d’Autonomia, el cual hace poco cumplía sus 40 años. Así que felicidades para todo un pueblo que siempre se ha sabido reconocer y entender. Que nada ni nadie, nos haga retroceder. Que nada ni nadie, enturbie nuestras legítimas diferencias. Que nada ni nadie, interrumpa nuestra manera de ser.

Dice D. Innerarity en su libro Pandemocracia, ¨Que haya varias perspectivas sobre un mismo asunto no nos exime de la obligación de acertar con la que es más importante en cada caso¨. Acertar o no pasa por actuar o no, decidir o no, y en eso también el tiempo escribe la Historia.