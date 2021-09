Las 10 excusas más oídas para abandonar un perro

1.- El perro ha crecido demasiado y no lo puedo tener. De pequeño era muy guapo pero se ha puesto horrible. Cuídenlo bien que yo le quiero mucho.

Reflexión: Hay amores que matan

2.- No es mía. La encontré hace tres años.

Reflexión: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para considerar que un perro es tuyo?

3.- Tiene 15 años y es muy viejo.

Reflexión: ¿Se habrá dado cuenta que un día él también será viejo?

4.- El niño ya no lo quiere.

Reflexión: Los perros son de los padres, no de los hijos. Mal ejemplo dan abandonando un perro.

5.- Mi perra ha tenido crías. Me quedo la más bonita. El resto no las quiero.

Reflexión: La irresponsabilidad es motor de abandono.

6.- He vendido el chalet y el perro no me cabe en el piso. Además, no sé si habrá sido un error pero he comprado un sofá y no quiero que se estropee.

Reflexión: El verdadero error es tener un perro teniendo tan pocos sentimientos.

7.- El médico me ha diagnosticado alergia.

Reflexión: Todos los días salen alergias a muchas cosas, por ejemplo, al polen de las flores, pero no se puede vivir sin plantas. El equilibrio físico y mental conforma la salud. Abandonar a un animal rompe ese equilibrio.

8.- Estoy embarazada y no puedo tenerlo.

Reflexión: El embarazo es parte de la vida, no es una enfermedad.

9.- Mi mujer y yo nos hemos separado. Ella quiere el perro y yo también, así que para ninguno de los dos.

Pensamiento: El egoísmo es una enfermedad mortal. Nos aniquila como personas.

10.- La décima no tiene fin y puede ser cualquier variante de las anteriores o, incluso, la más extraña que puedan imaginarse. Sólo les diré una cosa. Una vez conocí a una viuda que dejó a su perro porque creía que el espíritu de su marido se había apropiado de él. Tan real como difícilmente superable.