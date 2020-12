El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha subrayado este viernes el compromiso de las Fuerzas Armadas con las misiones que les otorga la Constitución frente a las consideraciones de militares retirados a los que acusa de arrogarse un derecho de representatividad "que no poseen", de "dañar" la imagen de los Ejércitos y la Armada y "confundir" a la opinión pública.

"Constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, así como por los Cuerpos Comunes, las Fuerzas Armadas españolas (FAS) cumplen de forma exquisita con la misión que les otorga la Constitución en su Artículo 8 y las Leyes Orgánicas que de ella se derivan", comienza un inusual comunicado del jefe de la cúpula militar.

El general Villarroya reacciona así a las cartas remitidas al Rey o conversaciones privadas que han salido a la luz pública en la que militares ya retirados criticaban al Gobierno e incluso hablaban de golpes de estado o el "fusilamiento" de millones de personas.

El JEMAD subraya el "buen hacer" de los militares, que conllevan "muchos sacrificios mientras garantizaban la seguridad y la libertad de todos los españoles". "Sacrificios que, como otras muchas limitaciones, aceptamos voluntariamente con vocación de servicio a la sociedad a la que pertenecemos y que ha manifestado que necesita unas Fuerzas Armadas, apoyando en referéndum, con aplastante mayoría, nuestra Constitución", apunta.

Con ello, insiste en que la Constitución es la norma que todos los miembros de las Fuerzas Armadas han prometido defender y que "inspira todas sus actuaciones". "Nuestro compromiso con España y con la Constitución no ofrece ninguna duda y así lo venimos demostrando en nuestra actuación día a día", asevera.

Pero además, recuerda que una de las consecuencias de ese compromiso es su neutralidad política. "La condición de militar trae consigo la limitación de ciertos derechos fundamentales como son la participación en manifestaciones o actividades de tipo político, sindical o reivindicativo, la afiliación o colaboración en organizaciones políticas o sindicales o la expresión pública de opiniones sobre ellas (Artículos 180, 181 y 182 de las Reales Ordenanzas de las FFAA)", apunta.

No obstante, señala que los militares retirados ya no están sujetos a estas normas y hace hincapié en que las opiniones conocidas durante los últimos días "no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad".

El general Villarroya pide que estas manifestaciones solo sean vistas "como opiniones de ciudadanos particulares". "Por otra parte, con todo derecho a expresar lo que consideren, pero no arrogándose un derecho de representatividad que no poseen, que daña la imagen de las FAS y que sólo confunde a la opinión pública", sostiene.

De esta forma, garantiza que las Fuerzas Armadas actuales "no miran al pasado" y desarrollan sus tarea de "proteger a los españoles para que puedan llevar a cabo sus aspiraciones en paz y con seguridad". "Siempre mirando al futuro. Siempre al servicio de todos los españoles y de la Constitución", finaliza.