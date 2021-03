Tres toques al Gobierno

Arranque morado para una densa semana en lo político y en lo judicial. En el horizonte siete días donde nuestros gobernantes deberían dar algunas respuestas. Puede ser de utilidad poner determinadas cuestiones sobre la mesa. Algunos toques para provocar reflexiones (ojalá) y arrancar certidumbres (más ojalás). Vamos allá.

Relacionadas El TSJM confirma la prohibición de todas las manifestaciones del 8M

1º toque : ¿calles no y bares sí?

No es que haya los mismos motivos que el pasado 8M para reivindicar, es que hay más. La pandemia nos ha dejado víctimas, dolor, crisis con distintos apellidos y más discriminación. En 2021 se abren paso interesantes y diversas voces llenas de razones y cosas que decir en defensa de los derechos de las féminas. Además, los colectivos buscan fórmulas y rincones para que la irrenunciable lucha no caiga en un bache.

Atención a las redes sociales y a los balcones. Incluso habrá grupos de mujeres que podrán dejarse ver en algunas calles de España en grupos tasados y con distancia social... pero no en las de Madrid donde, según las autoridades, se esperaba una convocatoria o suma de convocatorias de carácter masivo. Se alega motivos de salud pública y los tribunales avalan la prohibición.

Todo bien, especialmente la convicción general de que el 8-M ya es una marea imparable y que lo inunda todo cuando se le abren las puertas. Reconforta, sin duda. A partir de aquí, un deseo razonado: que el severo ratio preventivo que se ha usado para con las madrileñas de nacimiento o de adopción se utilice desde este momento y sin excepción con todas las protestas de la capital.

Madrid se niega a adherirse al consenso del resto de autonomías para cerrar en Semana Santa y acortar horas de exposición en comercios y bares porque, según su presidenta, si se toman medidas de protección pertinentes se impulsa la economía y no pasa nada. ¿En los bares sí y en las calles no?. Ajá. Isabel Díaz Ayuso hace un llamamiento a españoles y a extranjeros para aprovechar las vacaciones y visitar el territorio que ella gobierna, animándose a consumir. En fin. Que realmente los protocolos sean impecables y, si el Gobierno central no le pone freno (toque) logre llenar los bares y no los hospitales. Por el 8M ya puede estar tranquila.

2º toque: Ser «directos»

Este martes está previsto que se apruebe en Consejo de ministros un paquete de ayudas urgente para evitar (más) insolvencia de empresas viables con problemas. La parte más conservadora del Ejecutivo mira de reojo a Europa y con recelo las entregas directas. Otros ‘monclovitas’ sacan la calculadora a futuro y advierten de lo que significaría, también en costes, empujar a otro puñado de empresas al cierre por no inyectarles liquidez sin que estén condicionadas por su devolución al Estado. Hay incluso ministros que se echan las manos a la cabeza subrayando que es tarde... no hay tiempo para más discusiones. La realidad aprieta (segundo toque) y hay que hallar el equilibrio entre el equilibrio en las cuentas a futuro sin machacar por ello el presente.

3º toque: ¿Hay respuesta a los alquileres?

Además, el Gobierno tendrá que ir llegando a alguna conclusión sobre la Ley de Vivienda que quiere hacer. Que puede asumir. Y mojarse. Y ser directo con el socio de coalición y con los ciudadanos que esperan decidir sobre alquileres sin incertidumbres.

Las tensiones entre el vicepresidente Pablo Iglesias, de Podemos, y el ministro José Luis Ábalos ya duran demasiado. La nueva normativa se anuncia pero nunca llega. Lo que no cesan son los dimes y diretes y recaditos en ambas direcciones de la coalición.

Y la oposición, que no pasa por sus mejores horas, ha encontrado en esas diferencias aireadas un filón al que aferrarse: esta semana bombardeo en el Congreso con el tema de los alquileres para que se vean las costuras del Ejecutivo. Si no hay novedades y acercamiento de última hora sobre el proyecto legislativo, se verán.