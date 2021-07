Sánchez ofrece apoyo a los bálticos en su tensión con Rusia y busca su respaldo en la frontera sur

Con los indultos aún pesando a diario sobre la actualidad política y con el horizonte de la reanudación de los trabajos de la mesa de diálogo para septiembre, era previsible que Cataluña colonizase las comparecencias de Pedro Sánchez durante su gira de tres días por los países bálticos. No porque el presidente del Gobierno lo mentara en su intervención inicial, pero sí en sus respuestas a la prensa, condicionadas por lo que ocurría en España –creación de un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas de ex altos cargos de la Generalitat impuestas por el Tribunal de Cuentas- o incluso en Bélgica –el encuentro en Waterloo de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont después de cuatro años-. Pero Cataluña no fue, en absoluto, el eje de las conversaciones del jefe del Ejecutivo con sus homólogos de Estonia, Letonia y Lituania. Los tres países, pequeños (de una población inferior a los dos millones de habitantes los dos primeros y de 2,7 millones el último) y fronterizos con Rusia, se sienten muy amenazados por Moscú. El presidente les garantizó el apoyo en la vecindad oriental, y al mismo tiempo buscó respaldo en ellos para proteger la frontera sur, la que España tiene no solo con Marruecos, sino todo el Magreb y el Sahel.