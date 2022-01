"Que no, que no, que no, que no" es el estribillo de una canción de una banda pop gallega llamada Deluxe, creada por Xoel López, y el mensaje que parece decirle el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, a todas las empresas demoscópicas españolas cada vez que publica un sondeo. Todas vaticinan un cambio de paradigma electoral, en el que la derecha saldría triunfal. Menos el CIS.